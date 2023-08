Wenn ein Gespräch ständig unterbrochen wird

Viele kennen es: Jemand erzählt eine interessante Geschichte und bevor sie fertig ist, fällt jemand ins Wort. Bei wem ist das so und was hat sich in den letzten 20 Jahren getan?

Antworten hat Prof. Dr. Helga Kotthoff von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sie forscht zum Thema Gesprächsanalyse. Audio herunterladen (2,1 MB | MP3) Unterschiedliche Typen unterbrechen Gespräche SWR1: Was sind das vom Typ her für Menschen, die andere ständig unterbrechen? Prof. Helga Kotthoff: Es gibt ganz unterschiedliche Typen. Das ist nicht unbedingt immer Dominanzgebaren. Wir unterscheiden zwischen einer Überlappung und einer Unterbrechung. Die Unterbrechung greift dabei richtig in den Redezug der Person, die da gerade redet, ein. SWR1: Sind das vielleicht auch einfach ungeduldige Menschen, die einfach mal so in einen Satz reingrätschen? Kotthoff: Ja, oder engagierte Menschen. Man hat zu dritt eine tolle Geschichte erlebt, und alle brennen darauf, das vor einem Publikum loszuwerden. Das kann total harmonisch laufen. Aber es kann auch so laufen, dass immer eine bestimmte Person die Höhepunkte der Geschichte erzählen will und als der große Tisch-Unterhalter groß herauskommen will. Kann anstrengend sein: Wenn jemand ständig anderen ins Wort fällt. picture-alliance / Reportdienste Monkey Business 2/Shotshop | Monkey Business 2 Positives Unterbrechen nicht störend SWR1: Gibt es denn auch ein positives Unterbrechen? Kotthoff: Ja, das gibt es auch. Das ist nämlich ein hoch engagiertes. Angenommen, wir machen zusammen eine Film-Begutachtung. Sie fanden den Film toll, ich fand den auch toll. Dann steigern wir uns beide da rein und erzählen beide irgendwelche Episoden aus dem Film, die wir gut fanden. Uns würde nicht auffallen, dass wir uns dabei unterbrechen, weil wir auf einer Linie sind. Uns würde nicht auffallen, dass wir uns unterbrechen, weil wir auf einer Linie sind. SWR1: Wie kann denn jemand, der oft unterbrochen wird, sich in einem Gespräch besser behaupten? Kotthoff: Wir haben schon in den 90er Jahren Talkshow-Analysen gemacht. Damals war es sehr auffällig, dass Frauen, egal in welcher Rolle, die da anwesend waren, ob als Politikerin oder als Fachfrauen für bestimmte Gebiete, sehr oft unterbrochen wurden. Ich finde, das hat sich total geändert. Für dieses "unterbrochen werden" gibt es bei Frauen, die im öffentlichen Leben stehen, ein sehr hohes Bewusstsein. Wenn ich mir Talkshows anschaue, bin ich immer verblüfft, wie die Frauen, die da eingeladen werden, ihr Rederecht verteidigen. Mit solchen Strategien wie „ich möchte meinen Punkt fertig machen“ oder „ich war noch nicht am Ende“ – es gibt jede Menge toller Floskeln. […] Diese Frauen in den Talkshows haben wirklich das ganze Repertoire. Da denke ich oft: Hut ab! Das Interview führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk. Das Interview in einer gekürzten Version können Sie oben im Audio anhören.