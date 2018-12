Geschenk mit Ablaufdatum Was bei Gutscheinen zu beachten ist

Was bei Gutscheinen zu beachten ist

Fast jeder Zweite hat zu Weihnachten einen Gutschein für einen Einkauf in einem Online-Shop bekommen. Einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge greifen mittlerweile 45 Prozent der Deutschen zu digitalen Gutscheinen als Weihnachtsgeschenk. Darüber hinaus werden auch viele "analoge" Gutscheine verschenkt. Wie schnell muss ich den Gutschein einlösen? Kann ich ihn auch weitergeben oder gegen Bargeld eintauschen? Hier erfahren Sie alles zu Ihren Rechten bei Gutscheinen.

Gilt kein festgelegtes Ablaufdatum, hat der Beschenkte drei Jahre Zeit den Gutschein einzulösen. In vielen Fällen ist aber festgelegt, bis wann der Gutschein einzulösen ist. Das dürfen Händler grundsätzlich auch. Allerdings verweisen Verbraucherschützer darauf, dass eine zu knapp bemessene Frist unwirksam sein kann. Das Oberlandesgericht München stellte dazu fest, dass ein Gutschein für einen Einkauf bei einem Internethändler nicht auf ein Jahr befristet sein darf.

Die dreijährige Frist beginnt am Ende des Jahres, in dem der Gutschein ausgestellt wurde. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Verkäufer den Gutschein nicht mehr annehmen. Der Kunde hat aber Anspruch auf einen Teil des Geldes. Der Händler darf davon lediglich seinen entgangenen Gewinn einbehalten - wie hoch dieser ist, hängt vom Einzelfall ab. Ausnahmen bei der Einlösefrist gibt es bei Leistungen wie einer Theaterveranstaltung, die an die Spielzeit gebunden ist.