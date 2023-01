Kein Automat scheint sicher zu sein. Die Zahl der Geldautomatensprengungen hat sich im vergangenen Jahr drastisch erhöht. Nach einem Unfall haben mutmaßliche Täter ihr Fluchtauto auf der Schiersteiner Brücke stehen lassen müssen. Schwerpunkt der Geldautomatensprenger in Rheinland-Pfalz scheint der Raum Koblenz zu sein. Interessant: Während in Deutschland die nächtlichen Sprengungen zunehmen, gehen sie in unseren westlichen Nachbarländern massiv zurück. Was machen unsere Banken falsch?