Die Wetterwarnungen sollten Recht behalten: Nach tagelangem Dauerfrost sorgten mildere Luft und Regen am Montag für spiegelglatte Straßen in Teilen von Rheinland-Pfalz. Der Weg zur Arbeit und Schule wurde so zur gefährlichen Rutschpartie. An manchen Orten im Land ging nichts mehr.