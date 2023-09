Mit den richtigen Pflanzen können Sie Ihren Garten im Spätsommer noch einmal zum Strahlen bringen. SWR1 Gärtnerin Natalie Bauer weiß, welche Spätblüher jetzt ihren großen Auftritt haben.

Diese Blumen blühen im September

An den Astern kommt man im Herbst nicht vorbei.

Natalie Bauer liebt besonders die Raublatt-Astern. Kein Wunder, denn sie machen mit ihrer Größe richtig was her. Außerdem verbreiten sie sich nicht so sehr mit ihren Wurzelausläufern, auch Rhizome genannt, wie andere Astern-Sorten. Farblich blühen sie in fast allen Lila- und Rosatönen.

Wann muss gesät und gesetzt werden?

Stauden können Sie grundsätzlich ganzjährig pflanzen. Bei Blumensamen, die Sie in Samentüten kaufen, können Sie variieren. Die SWR1 Gartenexpertin sagt, man muss nicht immer alles im Frühjahr aussäen, denn dann ist die Blüte im Sommer auch schon vorbei.

Einfach übers Jahr verteilt immer wieder aussäen. Dann blüht es bis in den Frost hinein.

Sind Sträucher einfacher zu pflegen als Blumenbeete?

Sträucher haben den Vorteil, dass sie relativ wenig kosten, dafür aber sehr viel Blattmasse ausbilden. Außerdem sind sie sehr langlebig, wohingegen die Stauden manchmal nach vier bis fünf Jahren aus den Gärten verschwinden können.

Ein Strauch, der im Herbst besonders schön blüht, ist die Bartblume. Sie ist auch bei Insekten sehr beliebt und kann mit ihrer strahlend blauen Farbe überzeugen.

Die Bartblume öffnet – je nach Standort – eher im späteren August ihre intensiv blauen, leicht buschig aussehenden Blüten, die wunderbar für Insekten zugänglich sind und diesen somit wertvolles Futter liefern. picture-alliance / Reportdienste Erich Teister

Ein weiterer Strauch, der Ihren Garten im Spätsommer und Herbst verschönern kann, ist Thunbergs Buschklee. Diese Pflanze blüht kaskadenförmig in einem tollen Rosa oder Rot und hält sogar bis zum Frost durch. Sie hat zwar eher kleine Blüten, aber dafür auch ganz viele, die sich entlang ihres Zweigs verteilen.

Pflanzen können Sie die Sträucher, wenn Sie sie im Topf mit einem Erdballen kaufen, das ganze Jahr über, außer bei Bodenfrost. Bei wurzelnackten Sträuchern rät Natalie Bauer dazu, sie lieber im Herbst zu pflanzen. Dann können sie ihre ganze Kraft in die Wurzeln stecken, ohne noch Blüten oder Blätter ausbilden zu müssen. Ideale Pflanzzeit ist hier Oktober oder November, solange der Boden noch frostfrei ist.

Über unsere Gartenexpertin

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/

Unter "Wildes Gartenherz" bloggt Natalie Bauer regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps.