Sie haben uns 2019 verlassen

30. Dezember: Der Schauspieler Jan Fedder ist im Alter von 64 Jahren in Hamburg verstorben. Seinen Durchbruch feierte Fedder 1981 an der Seite von Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer als Bootsmaat Pilgrim in Wolfgang Petersens Film "Das Boot". Seit 1992 spielte Fedder die Rolle des Polizisten Dirk Matthies in der ARD-Vorabendsterie "Großstadtrevier". Zuletzt hatte sich Jan Fedder wegen einer Krebserkrankung fast ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.