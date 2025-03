5 Dinge, die Sie noch nicht über Kroatien wussten

per Mail teilen

Kroatien ist bekannt für seine traumhaften Badebuchten und historischen Städte. Vielleicht wissen Sie ja auch noch, dass viele der Winnetou-Filme in dieser Region gedreht wurden. Es gibt aber noch andere spannende Kroatien-Fakten, die Sie interessieren könnten.

Rekorde

Kroatien ist ein Land der Superlative: Dort fährt eine der kürzesten Seilbahnen der Welt. Der erste schriftlich erwähnte Vampir der Welt soll in Kroatien gespukt haben. Und die kleinste Stadt der Welt finden Sie auch hier: Hum in der Region Istrien hat gerade mal 30 Einwohner und einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

Tiere

Der Dalmatiner kommt aus Kroatien. Diese freundliche, schwarz gepunktete Hunderasse, die durch den Disney-Zeichentrick-Film berühmt wurde. Benannt ist dieser Hund nach seiner Heimat an der dalmatinischen Küste.

Fantasy

Die US-Serie “Game of Thrones” ist teilweise in Kroatien gedreht worden. Drehorte waren zum Beispiel die Hafenstadt Dubrovnik an der Adria oder der Nationalpark Krka mit seiner wunderschönen Landschaft.

Erfindungen

Die Krawatte kommt aus Kroatien. Früher hat sie zur kroatischen Tracht gehört, und nach einer alten Tradition hat eine Frau ihrem Mann, wenn er in den Krieg musste, ein langes Tuch um den Hals gebunden, sozusagen als Erinnerung an ihre Liebe.

Nackte Tatsachen

Bradley Cooper

Das Wichtigste zum Schluss: Der Schauspieler ("Hangover") und Regisseur Bradley Cooper hat mal einen FKK-Strand in Kroatien besucht und sich dort sogar ausgezogen! Das Ganze ist im Rahmen einer Survival-Show passiert, da war er noch nicht berühmt. Man sieht im Video auch nichts Spektakuläres, sondern nur Coopers Füße und eine Badehose, die ausgezogen wird. Aber die Kroaten machen trotzdem gerne Werbung für ihr Land mit diesem Striptease. Nacktbaden hat übrigens wirklich Tradition in Kroatien.