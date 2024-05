Wir geben zu, die Öffnungszeiten unseres besonderen Fundbüros sind rar gesäht, aber am Pfingstwochenende hat es wieder geöffnet, unser "Fundbüro für verlorene Hits".

An Pfingsten öffnet das "Fundbüro für verlorene Hits" von SWR1 Rheinland-Pfalz und das bedeutet: Ihr könnt eure besonderen Musikwünsche bei uns abgeben und mit ein bisschen Glück spielen wir sie bei uns im Radioprogramm.

Die Öffnungszeiten: Pfingstsonntag und -montag von 12 bis 24 Uhr

In unserem Fundbüro der speziellen Art wollen wir eure ganz speziellen Musikwünsche. Also genau die Songs, die normalerweise keinen Platz in unserem Programm finden: Songs aus der zweiten Reihe, eure heimlichen Lieblingssongs. Songs, die es nicht in die großen Hitlisten geschafft haben, oder mit Preisen ausgezeichnet worden sind – die "Underdogs" der Musikgeschichte. Einfach Songs, die es auch mal verdient hätten, endlich (wieder) im Radio zu laufen.

Abgeben könnt ihr diese besonderen Songs gern per E-Mail!