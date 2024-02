Frühjahrsputz: So wird alles blitzeblank

per Mail teilen

Der Winter ist vorbei, der Frühling naht und es wird Zeit für den Frühjahrsputz. Da fallen Flecken auf den Fenstern besonders auf und das Auto ist gelb von den Pollen. Damit alles blitzeblank wird, unsere Putztipps.

Blitzeblank mit Schwamm und Tüchern

Das Wichtigste: das Werkzeug. Welche Schwämme sind für was besonders gut geeignet? Welche sind nachhaltig? Einwegtücher sind es sicherlich nicht. Doch sind Mehrwegtücher automatisch nachhaltig? Und wie sinnvoll sind natürlich gewachsene Schwämme? Die Vor- und Nachteile haben wir hier für sie aufgestellt.

Putztipps für saubere Fenster

Wie sie ohne schädliche Inhaltsstoffe Ihre Fenster richtig sauber kriegen und wo sie am besten anfangen, erfahren Sie in unserem Artikel "So werden Fenster richtig sauber" oder im Video.

Frühjahrsputz: Auch an die Waschmaschine denken

Man denkt nicht oft daran, aber auch die Geräte, die sonst fürs Saubermachen verantwortlich sind, verdienen unsere Aufmerksamkeit. Sonst kann es dazu kommen, dass beispielsweise die Waschmaschine anfängt zu stinken. Um das zu ändern, folgen Sie diesen fünf Tipps.

Blitzeblanke Schneidebretter

In der Küche gibt es eine Menge Geräte und Küchenhilfen, die sich auf eine Reinigung freuen würden. Dazu zählen auch Schneidebretter, auf denen Karotten oder Rote Beete geschnitten wurden. Handelt man nicht sofort, entstehen Flecken. Und die gehen leider auch nicht immer in der Spülmaschine raus. Aber auch dafür gibt es eine Lösung.

Frühjahrsputz am Auto

Wenn drinnen alles geschafft ist, kann es draußen weitergehen. Vor allem im Frühjahr fliegen gelbe Pollen durch die Luft und setzen sich gerne auf Autos ab. Wie Sie ihr Auto richtig sauber kriegen, erfahren Sie hier.