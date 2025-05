Wer sich freiwillig engagieren möchte, kann das in einem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) tun. Doch die Finanzierung ist für viele Freiwillige ein Problem.

Jugendfreiwilligendienste wie das FÖJ werden nicht mit einem Lohn bezahlt. Freiwillige erhalten für ihren Dienst zwar ein Taschengeld, doch laut der FÖJ Bundes- und Landessprecher ist dieser zu gering.

Zum Bundesaktionstag für das Freiwillige Ökologische Jahr findet eine Fahrradstaffel quer durch Deutschland statt, mit der auf die Problematik aufmerksam gemacht werden soll. Am 11. Mai startete die Staffel in Köln, am 13. Mai macht sie Halt in Mainz.

Milena Seligmann hat die Staffel mitorganisiert und macht gerade ihr FÖJ beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Mainz. Im Interview erklärt sie die Probleme der Freiwilligen.

Warum die Finanzierung des FÖJ wichtig ist

SWR1: Warum ist die Finanzierung so wichtig? Es heißt ja schließlich "Freiwilliges" Jahr.

Milena Seligmann: Dennoch muss es für alle möglich und finanzierbar sein, dieses Jahr zu machen, weil es leider einfach momentan so ist, dass man sich ohne Unterstützung von außen, zum Beispiel von den Eltern, nur sehr schwer ein freiwilliges Jahr überhaupt leisten kann.

Weil man sich zum Beispiel irgendwie verpflegen muss oder sich auch eine Wohnung leisten muss. Wir protestieren jetzt dafür, dass wir wenigstens die Mobilität bezahlt bekommen, um da einen Zuschlag zu bekommen.

Melina Seligmann macht ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Mainz. Ohne finanzielle Unterstützung durch ihre Eltern können sich viele Freiwillige ein FÖJ nicht leisten. privat / Melina Seligmann

Denn zum Beispiel sind 58 Euro im Monat für das Deutschlandticket in so einer Situation doch relativ viel. Wenn wir wenigstens diese 58 Euro wiederbekommen würden, würde das schon einen großen Teil dazu beitragen, den Zugang zum Freiwilligendienst besser zu ermöglichen. [...] Ich bekomme, da ich zu Hause wohne, 289 Euro im Monat.

Was ist ein FÖJ/ÖBFD? Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) und der Ökologische Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) sind Freiwilligendienste, ähnlich wie das Freiwillige Soziale Jahr und der Bundesfreiwilligendienst (FSJ/BFD). Im FÖJ/ÖBFD engagiert man sich ein Jahr lang zum Beispiel für Natur- und Umweltschutz, Tiere, Umweltbildung, Naturpädagogik, ökologische Landwirtschaft oder Nachhaltige Entwicklung. Quelle: Freiwilligendienste in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinnützige GmbH

Freiwillige sind oft auf Unterstützung angewiesen

SWR1: Wenn man alles zusammenrechnet, müssen Mutter und Vater sozusagen als Sponsor des Freiwilligenjahres auftreten.

Seligmann: Schon ein bisschen. Wenn ich ausziehen würde, würde ich noch einen weiteren Wohnungszuschlag bekommen. Aber gerade mit der Inflation und den momentanen Wohnungspreisen ist das eigentlich ein bisschen lachhaft ohne weitere Unterstützung von außen.

FÖJ kann Jugendlichen Orientierung bieten

SWR1: Warum ist aus Ihrer Sicht das freiwillige Jahr so wichtig für Sie selbst und auch für die Allgemeinheit?

Seligmann: Für die Allgemeinheit ist es einfach ein wichtiges Engagement, das sehr, sehr viele Menschen hier in Deutschland für die Gesellschaft machen. Gerade bei anderen Einsatzstellen im ökologischen Jahr ist es durchaus wichtig, auch für die Tätigkeit an den Einsatzstellen, dass wir Freiwilligen da sind.

Und es gibt eine großartige Möglichkeit für Menschen nach der Schule, nach dem Abi zum Beispiel, sich ein bisschen zu orientieren, auch ein bisschen in die Arbeitswelt reinzuschnuppern. Ich wollte nicht direkt weitermachen mit dem Lernen nach dem Abi und habe jetzt so viel gelernt in diesem Jahr – nicht schulisch, nicht durch lesen und auswendig lernen, sondern einfach durch die Tätigkeit an der Einsatzstelle, zum Beispiel durch meine Sprecherinnen-Tätigkeit.

Ich glaube, auch wenn man das immer so floskelhaft sagt, habe ich mich wirklich sehr viel weiterentwickelt. Und das ist eine Möglichkeit, die ich eigentlich gern allen Jugendlichen in Deutschland geben würde. Deswegen, finde ich, ist es auf jeden Fall ein wertvolles Jahr, das man fördern sollte.

Bundesaktionstag für das Freiwillige Ökologische Jahr

SWR1: Das Thema gewinnt an Aktualität durch Überlegungen, die Bundeswehr wieder zum Pflichtdienst zu machen. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Forderungen Gehör finden?

Seligmann: Ich muss sagen, hier in Rheinland-Pfalz haben wir einen ganz guten Draht zur Landesregierung. Durch das Sprecherinnenwesen in Rheinland-Pfalz hatte ich schon das Vergnügen, zum Beispiel mit Fabian Ehmann von den Grünen oder auch Michael Simon von der SPD zu reden und das fühlt sich schon ganz gut an. Das fühlt sich an, als würde man Gehör finden.

Wir haben auch Bundessprecher, die quasi für ganz Deutschland zuständig sind. Und auch die reden regelmäßig mit Politikern. Natürlich weiß ich nicht, wie viel Entscheidungsmacht wir haben, vor allem, wenn es um die Pflichtdienst-Debatte geht.

Aber ich hoffe sehr, dass gerade durch Aktionen wie zum Beispiel unseren Bundesaktionstag, das FÖJ oder auch allgemein Freiwilligendienste im Kopf der Menschen bleiben und sie sehen, wie wichtig dieses Engagement ist und dass man es nicht durch einen Pflichtdienst bei der Bundeswehr austauschen kann.