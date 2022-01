Quarantäne: Die neuen Kita- unjd Schul-Regelungen in Kürze

Ab dem 31. Januar 2022 gelten neue Quarantäne-Regelungen für Schulen und Kindergärten:

Bei einem positiven Corona-Fall im Kindergarten wird die ganze Kindergarten-Gruppe nach Hause geschickt. Danach wird jedes Kind mit einem Schnelltest, in einem offiziellen Testzentrum getestet. Ist der Test negativ darf das Kind am nächsten Tag wieder in den Kindergarten.

Tritt ein Fall an einer Schule auf, wird nur das positiv getestete Kind nach Hause geschickt. Die Klassenkameraden bleiben, müssen sich aber fünf Tage in Folge testen und können weiter in die Schule kommen, solange der Test negativ ist.