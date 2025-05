per Mail teilen

Die Asiatische Hornisse breitet sich auch bei uns aus. Wir haben mit dem Hornissen-Experten Frank Steinacher aus Freimersheim über die Gefahren der Art gesprochen.

Während die Europäische Hornisse bei uns nur noch selten vorkommt und unter Naturschutz steht, breitet sich die Asiatische Hornisse inzwischen fast ungehindert aus. Ihre Opfer sind viele Insektenarten und vor allem Wild- und Honigbienen. Jetzt im Frühjahr sind die Königinnen der Art unterwegs und suchen Plätze für ihre Initial-Nester. Wir habe mit dem Hornissen-Experten Frank Steinacher aus Freimersheim über das Problem gesprochen.

Steinacher: Asiatische Hornisse baut jetzt Initial-Nester

SWR1: Wann war Ihr letzter Einsatz?

Frank Steinacher: Er war im Dezember letzten Jahres.

SWR1: Warum ist es so lange her?

Steinacher: Weil jetzt im Moment die Königinnen unterwegs sind und die machen Initial-Nester.

SWR1: Woran erkenne ich diese Initial-Nester?

Steinacher: Das sind die kleinen, runden Kugeln, die an Hausdächern, in Vorgärten, in Carports oder Gewächshäusern anfangen.

SWR1: Also macht jetzt das Absuchen tatsächlich Sinn?

Steinacher: Ja.

Frank Steinacher: Asiatische Hornissen-Nester melden

SWR1: Was mache ich, wenn ich ein Nest am Haus oder im Garten entdecke?

Steinacher: Es gibt ein Meldeportal oder sie rufen am besten bei der SGD-Nord oder -Süd, oder der Oberen- oder Unteren-Naturschutzbehörde oder auch bei mir an.

Hier könnt ihr Asiatische Hornissen melden Da die Asiatische Hornisse durch die EU als invasive Art eingestuft wurde, gilt eine Meldepflicht. Dafür gibt es auf dem Internetportal "Artenfinder RLP" ein Online-Formular . (1) Ebenfalls Ansprechpartner sind die Experten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord/Süd (1): SGD Süd: Matthias Klöppel (invasiveArten@sgdsued.rlp.de) sowie

Matthias Klöppel (invasiveArten@sgdsued.rlp.de) sowie SGD Nord: Melanie Hild und Joachim Hoffmann (artenschutz@sgdnord.rlp.de) Ihr könnt euch außerdem direkt per Mail an unseren Hornissen-Experten Frank Steinsch wenden (2): Frank Steinacher

Imker, Hornissen- und Wespenberater

+49 (0) 1577 46 00 870 steinacherfrank@gmail.com Quellen:

(1) Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD)

(2) schweppenhausen.eu

SWR1: Was macht die Asiatische Hornisse so gefährlich?

Steinacher: Ihre Hauptnahrungsquelle sind einheimischen Insekten, auch Wild- und Honigbienen. Die verfüttern sie […] an ihre Larven und sie sind sehr aggressiv und räubern die Bienen aus.

Gefahren der Asiatische Hornisse

SWR1: Es gibt Imker, die schwache Bienenstöcke opfern. Darauf können sich die Hornisse dann stürzen, damit andere überleben. Funktioniert das?

Steinacher: Das funktioniert mit den schwachen Völker an den Außenstände. Starke Völker blockieren den Eingang zum Bienenstock. Da können die Hornissen nicht eindringen.

Frank Steinacher: Asiatische Hornissen haben gelbe Beine

SWR1: Wie kann ich die Europäische Hornisse, die ja geschützt ist, von der Asiatischen Hornisse unterscheiden?

Steinacher: Die asiatische Hornisse ist ganz markant dunkel. Sie hat einen orangenen Ring am Hinterleib und gelbe Beine. In England wird sie auch "Yellow-Legs" oder "Yellow-Legged-Hornet" genannt.

So unterscheidet sich die Asiatische Hornisse von der heimischen Hornisse Die asiatische Hornisse Vespa velutina ist etwas kleiner als die europäische Variante (Vespa crabro). Sie wirkt insgesamt dunkler, hat eine schwarze Brust und einen dunklen Hinterleib mit gelben Beinen. Im Gegensatz zur europäischen Variante, ist die asiatische Hornisse nur tagaktiv. Wenn also nachts eine Hornisse - vom Licht angezogen - in die Wohnung fliegt, ist es nicht die invasive asiatische Art. Asiatsiche Hornisse picture-alliance / Reportdienste picture alliance / abaca | Geyres Christophe/ABACA Unterschied im Nestbau Einen weiteren Unterschied gibt es beim Nestbau. Das Primärnest der asiatischen Hornisse, das im Frühjahr gebaut wird, hängt meist in Schuppen oder Sträuchern. Die sogenannten Sekundärnester werden im Sommer, und meist in mehr als zehn Metern Höhe in Bäumen, gebaut. Die europäische Hornisse bevorzugt dagegen wettergeschützte Hohlräume, wie etwa Dachböden oder Rolladenkästen. Außerdem ist bei der heimischen Art das Einflugloch meist unten, bei der asiatischen Hornisse dagegen seitlich angebracht. Europäische Hornisse (geschützt) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Hans-Joachim Kober Verwechslung mit "Riesenhornisse" Bei der asiatischen Hornisse Vespa velutina handelt es sich NICHT um die Riesenhornisse (Vespa mandarinia), die seit 2020 in den USA als "Honigbienenkillerin" und gelegentlich (bei allergischen Reaktionen) auch für den Menschen gefährliche Art Schlagzeilen macht. Die Riesenhornisse Vespa mandarinia kommt in Deutschland nicht vor. Quellen: Stiftung Natur und Umwelt RLP, Naturschutzbund Deutschland NABU

SWR1: Ist der Kampf gegen die Asiatische Hornisse verloren? Und haben Sie nur noch die Chance, hinterher zu arbeiten und neue Nester zu entfernen?

Steinacher: Der Kampf ist so gut wie verloren. Aber wir können die Population so gering wie möglich halten, indem man jetzt die Primär-Nester oder die Initial-Nester findet. Denn die entwickeln sich auch sehr stark und explosionsartig.

Das Gespräch führten Claudia Deeg und Christian Balser.