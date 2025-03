"Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener". Dieser Spruch von Charlie Chaplin ist für mich Programm. Gern und oft gut gelaunt, ich lache gern. Dazu Familienvater, Fan eines Fußballvereins mit dem Dom und dem Geißbock im Wappen und sehr interessiert an Menschen und ihren Geschichten.

Geboren am und in:

An dem Tag, als "Paloma Blanca" von der George Baker Selection an der Spitze der Charts in Deutschland stand. In einer Metropole des Münsterlands mit Dom und vielen Fahrrädern.

Mein Leben vor SWR1

Begann beruflich im NRW-Lokalfunk. Über den WDR ging es dann zum SWR. Nach vielen Jahren im Studio Kaiserslautern, der Sportredaktion und der Nachrichtenredaktion, ging es für mich Anfang 2023 zu SWR1.

Das ist typisch für mich:

Humorvoll, freundlich, loyal, hilfsbereit. Ich bin ein Genießertyp der an sonnigen Tagen gern auch mal im Biergarten oder Straßencafé zu finden ist.

Für mich der beste Ort zum Radio hören:

Früher als Kind die Badewanne oder mein Zimmer für die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag. Heute: Das Auto, die Küche…eigentlich überall wo es die Möglichkeit gibt, Radio zu hören.

Ich wollte zu SWR1, weil...

....es MEIN Sender ist, vom ersten SWR-Moment an.

Die wichtigsten Dinge außerhalb von SWR1...

...sind meine Frau und meine Kinder.

Mein Teenie-Schwarm...

Der absolute Lieblingsspieler von SWR1 Moderator Frank Mühlenbrock war in seiner Jugend Pierre Littbarski. Und er spielte auch noch in seinem absoluten Lieblingsverein, dem 1.FC Köln: "Als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, lief da einer im Köln-Trikot mit O-Beinen durch die Gegend. Der war so flink und konnte Tricks, die andere nicht konnten. Und da ich als Junge fast nur Fußball im Kopf hatte, war, war "Litti" mein Idol." picture-alliance / Reportdienste picture alliance/United Archives | Werner Otto

Mein Tipp gegen schlechte Laune:

Laute Musik und ebenso laut, gern auch schräg und schief mitsingen.

Ich kann nicht verzichten auf:

Meine Familie, gute Gespräche, Sonne und leider auch Süßigkeiten und Pommes :-)

Meine Zeit waren die 80er weil...

...ich da aufgewachsen bin, die Musik der 80er für mich die Beste ist und es einfach ein geiles Jahrzehnt war für einen Jungen vom Dorf, der langsam anfing, die Welt zu entdecken.