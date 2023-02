Musik aus der Region

Eine Eskalation der Gewalt - heute in den Frühen Morgenstunden vor der Discothek „Secret Club“ in Trier. Polizeibeamte werden von rund 40 Menschen angegriffen - mit Eisenstangen, Schaufeln und Besen. Am Ende ist die Stimmung so aufgeheizt und gefährlich, dass nur noch Schüsse aus einer Dienstwaffe helfen.