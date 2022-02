Februar 2022: Session 3

Kommt die russische Invasion in der Ukraine? Die USA sind überzeugt: Russland startet einen Angriff in den nächsten Tagen. Das sagt der US-Außenminister im UN-Sicherheitsrat. In München beginnt die Sicherheitskonferenz ohne hochrangige Vertreter aus Russland. Putin wird einen Vorwand schaffen, um einen Krieg zu beginnen, glaubt die US-Regierung. US-Tarnkappenkampfjets wurden nach Spangdahlem verlegt. Die NATO stockt Truppen im Baltikum und Rumänien auf. In der nächsten Woche soll es ein Treffen der Außenminister von USA und Russland geben. Falls es bis dahin keine russische Invasion in der Ukraine gibt. mehr...