Faszinierendes Naturphänomen So entsteht die Morgen- und Abendröte

Zu diesem Farbenspiel kommt es bei Sonnenaufgang am Osthimmel und bei Sonnenuntergang am Westhimmel. Grund für die Verfärbung des Horizonts ist der niedrige Stand der Sonne.

Weil die Sonne so tief steht, treten die Sonnenstrahlen nicht steil von oben sondern recht flach, sozusagen von der Seite, in die Erdatmosphäre ein und müssen deshalb einen recht weiten Weg durch die Atmosphäre zurücklegen bis sie uns erreichen.

Die Folge: Auf dem flachen, langen Weg durch die Erdatmosphäre wird der Blauanteil im Sonnenlicht durch die Streuung so stark ausgesiebt, dass in Blickrichtung Sonne der Himmel rötlich erscheint.

In den Mittagsstunden stellt sich die Lage gerade anders dar: Dann steht die Sonne hoch am Himmel, der Weg bis zur Erdoberfläche ist kurz und der Blauanteil der Sonnenstrahlung bleibt nahezu erhalten.

Färbt sich der Himmel am Abend also rot, sind im Westen wenige Wolken unterwegs. So kann tatsächlich in bestimmten Wetterlagen davon ausgegangen werden, dass in den kommenden Stunden kein schlechtes Wetter von Westen droht.