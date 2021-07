Die Flutkatastrophe und die vielen tragischen Schicksale, die nach und nach bekannt werden. Familie Schauer aus Ahrweiler hat beim Hochwasser alles verloren. Mutter, Vater und die 4-jährige Tochter verbrachten die Nacht der Katastrophe auf der Treppe ihres Hauses auf der Flucht vor dem Wasser.

Es beginnt mit einem Facebook-Post

Am Freitag, den 16. Juli veröffentlicht SWR1 Rheinland-Pfalz bei Facebook einen Spenden-Aufruf. Wer spendet, der darf sich seinen Lieblingssong wünschen. Auf dem Bild zu diesem Post ist ein verwüstetes Einfamilienhaus zu sehen. Ein Auto und ein Öltank sowie meterhohe Schuttberge türmen sich davor. Es ist das Heim von Familie Schauer.

Kontakt über Soziales Netzwerk

In den auf das Posting auflaufenden Reaktionen finden wir den Kommentar von Dennis L. aus Oberzissen: "Das ist das Wohnhaus meiner Freunde und ihrer 4-jährigen Tochter! … Sie haben nichts mehr und sind bei uns untergekommen." Der Kontakt zur betroffenen Familie kommt zustande und Juliane Schauer schildert bei Birgit Steinbusch in "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" noch einmal die dramatischen Ereignisse. Sie und ihr Mann hatten die Lage zunächst noch nicht so dramatisch eingestuft. Doch dann steigt das Wasser immer weiter: "Wir hatten nur noch drei Stufen, dann hätten wir aufs Dach müssen," gesteht Juliane Schauer. Eine Nacht verbrachte die Familie auf der Treppe ihres Hauses, bevor das Hochwasser weit genug zurück gegangen war: "Wir sind dann in den Garten geschwommen. Die Kleine in einer Kinderbadewanne, weil wir hofften, dass sie so nicht untergeht."

Alles verloren

Das Haus von Familie Schauer ist unbewohnbar. picture-alliance / Reportdienste Abdulhamid Hosbas

Wie viele andere Hochwasseropfer auch, hat Familie Schauer bei der Flutkatastrophe alles verloren. Am Samstag durfte die Familie noch einmal zurück in ihr zerstörtes Haus. "Da stand meterhoch der Schlamm im Wohnzimmer," schildert Juliane Schauer ihre Eindrücke, "wir haben die alten Kinderfotos gefunden und versuchen, die zu retten. Sonst ist da nichts mehr zu retten."

Spenden helfen

Wie es weitergehen soll, ist für Familie Schauer vollkommen unklar. Klar ist: Die Versicherung der Familie wird den Schaden am Eigentum nicht übernehmen. Das Ehepaar Schauer ist mit seiner 4-jährigen Tochter im Moment bei Bekannten untergekommen.

Juliane Schauer ist froh über die Hilfs- und Spendenbereitschaft, die den Opfern der Katastrophe zu Teil wird, sagt aber auch: "Uns würde am meisten das Geld helfen, denn wir wissen bei Sachspenden ja noch nicht einmal wohin damit gerade. Denn wir haben ja nichts mehr."

Sie möchten helfen?

