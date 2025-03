Stört und beeinflusst sie unseren Schlaf?

Eine Stunde vor oder zurück?

Die Gartenmöbel helfen

Für die Sommerzeit werden die Uhren eine Stunde vorgestellt, in der Winterzeit demnach eine Stunde zurück. Und weil wir uns das (fast) alle nicht merken können, muss die Eselsbrücke mit den Gartenmöbeln herhalten: Im Frühling stellt man die Möbel aus dem Keller in den Garten, die Uhren also eine Stunde vor. Im Herbst kommen die Möbel zurück in den Keller, die Uhren werden also eine Stunde zurück gestellt.