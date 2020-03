Ibuprofen verstärken Symptome des Coronavirus, Alkohol und Koks können die Infektion verhindern und Supermärkte schließen wegen des Virus ihre Filialen - in Zeiten der Coronakrise gibt es zahlreiche Fake News. So informieren Sie sich richtig.

Einmal verbreitet, immer im Netz: Vor allem in Krisenzeiten wird in Foren und sozialen Medien viel diskutiert - so auch während der Corona-Pandemie. Hobbymediziner geben Ratschläge zur Selbsttherapie, andere schüren Angst und Panik. Die Weltgesundheitsorganisation warnte bereits vor eine "Infodemie". Es würden so viele Informationen kursieren, dass viele Menschen gar nicht mehr einschätzen könnten, was wahr und was falsch sei. Auch das Bundesgesundheitsministerium warnte bereits am Wochenende auf Twitter vor Falschnachrichten.

❗️Achtung Fake News ❗️ Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen. https://t.co/h8bG7ued9N BMG, Twitter, 14.3.2020, 11:55 Uhr

Wie ein Lauffeuer hatte sich am Wochenende die Nachricht verbreitet, dass Supermärkte ab Montag nur noch zwei Stunden pro Tag geöffnet hätten. Ein Mann hatte dies in einer WhatsApp-Nachricht behauptet, er wisse dies aus "zuverlässiger Quelle". Die Märkte - etwa Aldi - reagierten prompt und machten den Gerüchten auf Facebook ein Ende:

Auf WhatsApp hatte sich zudem eine Sprachnachricht einer Frau verbreitet. Darin erzählte diese, dass ihre Freundin angeblich an der Universitätsklinik in Wien an dem Virus forsche. Demnach soll das Schmerzmittel Ibuprofen die Symptome einer Corona-Infektion verschlimmern. Falsch, sagt die Uni Wien und distanziert sich mit einem Tweet. Bisher gebe es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie sich Ibuprofen auf die Infektion auswirke.

Achtung, bei den derzeit kursierenden WhatsApp-Text- und Sprachnachrichten rund um angebliche Forschungsergebnisse der "Wiener Uniklinik" zu einem Zusammenhang zwischen Ibuprofen und Covid19 handelt es sich um #FakeNews, die in keinerlei Verbindung mit der #MedUniWien stehen. MedUni Wien, Twitter, 14.3.2020, 12:04 Uhr

Und wovor es vor allem im Internet wimmelt, sind kuriose Geheimtipps und angebliche Wundermittel. In Indien wurde etwa empfohlen, Kuhurin zu trinken. Auch Koks und Alkohol sollen laut Gerüchten gegen Covid-19 helfen, machen aber eigentlich nur süchtig. "Taiwanesische Experten" haben zudem einen Selbsttest entwickelt - zumindest laut einem Kettenbrief: Luftanhalten für zehn Sekunden, wer das nicht kann, ist infiziert. Mimikama, ein Portal, das über Internetmissbrauch aufklärt, entlarvt diese Behauptungen als Fake News.

Fake-News über Infizierte

Auch Falschmeldungen von Neuinfektionen kursieren im Netz. So berichtete die Polizei in Bitburg am Sonntagabend von einem gefälschten Artikel, dem zufolge sich mehr als 40 Menschen in einem Club in der Region mit dem Erreger infiziert hätten. Ermittlungen und die Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hätten aber eindeutig ergeben, dass es sich um eine Falschinformation handelt, teilte die Polizei mit.