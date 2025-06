Die passende Ausrüstung für den Fahrrad- oder E-Bike- Winter

per Mail teilen

Mit dem Fahrrad oder E-Bike durch den Winter, das bedarf einer guten Ausrüstung. Was ihr dazu braucht, erfahrt ihr hier.

Meine Tipps:

Achtet bei der Kleidung unbedingt auf gute Sichtbarkeit!

Mehrere Schichten helfen, warm zu bleiben.

Das "Zwiebel-Prinzip" für den Fahrrad- oder E-Bike-Winter

Zu unterst, also als "Base-Layer", empfiehlt sich Merinowolle. Die hält sehr gut warm, trocknet sehr schnell (Schweiß) und nimmt nicht so schnell Gerüche an. Wenn es richtig kalt ist, hilft eine lange Unterhose sehr.

Dann kommt die "Mittelschicht": Hier gibt es sehr viel Funktionskleidung, die ein gutes Wärmepolster aufbaut, zum Beispiel Fleecepullis oder Fleecejacken in unterschiedlichen Stärken.

Die "Außenschicht" muss sehr gut sichtbar sein, denn gerade in der dunklen Jahreszeit werden Radfahrer schnell übersehen. Viele Autofahrer rechnen auch nicht damit, dass im Schneetreiben ein Fahrrad unterwegs ist. Dafür eignen sich reflektierende Kleidungsstücke oder eine leuchtende Weste, die über der Winterkleidung getragen wird. Sie ist oft in grellen Farben wie Neon-Gelb oder -Orange gehalten und verfügt ebenfalls über reflektierende Streifen.

Beschaffenheit der Ausrüstung für den Winter

Fahrradhosen und -jacken sollten winddicht sein und zumindest zu einem gewissen Grad auch wasserdicht. Wenn sie gleichzeitig auch noch atmungsaktiv sein sollen, geht dies meistens auf Kosten der Wasserfestigkeit.

Tipp: Regenhosen und Regenjacken lassen sich sehr klein zusammenlegen und bieten einen sehr guten Regenschutz. Außerdem hat man auf diesem Weg auch noch eine zusätzliche Schicht Kleidung, die wegen ihrer hohen Dichtigkeit erstaunlich warm hält. Auch hier steht die gute Sichtbarkeit ganz oben auf Liste.

Überschuhe: Verschiedene Hersteller bieten Überschuhe an. Diese helfen sehr gut Schmutz und Wasser von den Schuhen fernzuhalten. Das ist wichtig, um sowohl die Füße trocken und sauber, als auch warm zu halten.

Eine Schicht mehr Ausrüstung im Winter

Wenn's ganz eisig wird: Es gibt immer noch eine zusätzliche wärmende Schicht. So kann man unter die Handschuhe noch zusätzliche dünne Handschuhe anziehen. Diese sind oft aus Merinowolle gefertigt.

Außerdem gibt es Mützen aller Art, die unter dem Fahrradhelm getragen werden. Ganz besonders zu empfehlen ist ein Muff, den man sich über den Kopf zieht und bei Bedarf wieder bis über die Nase hochziehen kann, damit Hals, Kinn und die untere Gesichtshälfte vor kalten Wind geschützt sind.

Besonders wichtig! Bleuchtung am Fahrrad oder E-Bike

Nie ohne Helm, auch im Winter

Außerdem empfiehlt sich ein Helm mit Visier, das hält nämlich ebenfalls den kalten, schneidenden Wind ab. Wer die Kosten scheut, kann ja auch über eine Schneebrille aus dem Skisport nachdenken. Das ist wesentlich günstiger und (fast) genauso wirksam.