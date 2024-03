Tomaten müssen nicht immer nur rot und rund sein. Den Beweis tritt Claudia Euteneuer auf ihrem Biohof in Obermoschel an. Sie züchtet rund 40 verschiedene Sorten.

Sie haben exotische Namen wie Tigrella, Berner Rosen, Yellow Submarine oder Ananas-Tomate und auf ihrem Hof in Obermoschel tritt Betreiberin Claudia Euteneuer den Beweis an, dass Tomaten eben nicht nur einfach rot und rund sein müssen. Rund 40 Sorten werden seit Jahren auf dem Hof gezogen und Claudia Euteneuer verrät uns, welche Sorte sie am liebsten mag und welche Sorte fast wie eine Ananas schmeckt.

SWR1: Fragen die Kunden tatsächlich so viele verschiedene Tomatensorten nach?

Claudia Euteneuer: Wir haben Stammkunden, die kommen jedes Jahr im Mai wieder und holen ihre Pflanzen bei uns. Und wir haben natürlich auch neue Kundschaft, die gerne mal was anderes ausprobieren will. Mal eine gelbe, eine grüne oder eine schwarze Tomate. Das wird tatsächlich sehr oft nachgefragt.

SWR1: Eine seltene Sorte die Sie züchten ist die Ananas-Tomate. Schmeckt die wie eine Ananas, sieht die so aus oder warum heißt die so?

Euteneuer: Die Ananas Tomate ist eine große Fleischtomate. Sie kann bis zu ein Kilo schwere Früchte hervorbringen und die schmeckt tatsächlich so fruchtig süßlich wie eine Ananas und das Fruchtfleisch sieht auch ähnlich aus wie das Fruchtfleisch der Ananas.

SWR1: Was hat Sie auf die Idee gebracht, so viele unterschiedliche Tomatenpflanzen zu ziehen?

Euteneuer: Unsere Vorgänger haben das schon angefangen und als wir den Betrieb vor 14 Jahren übernommen haben, haben wir das gerne weitergeführt. Wir fanden es schön zu zeigen, dass die Tomate eben nicht nur rot und rund ist, sondern dass es eine große Vielfalt gibt.

Ich meine unsere 40 Sorten, das ist ja nur eine kleine Auswahl. Ich habe keine Ahnung wie viele Tomatensorten es wirklich gibt. Und wir zeigen, dass die Tomate eben gelb, grün, schwarz, weiß, dünn oder länglich sein kann und dass diese Sorten alle irgendwie auch tomatig, süß und lecker schmecken.

SWR1: Was ist Ihre persönliche Lieblingssorte?

Euteneuer: Mir schmecken eigentlich alle ganz gut. Am liebsten habe ich die dunklen, also die Sorten die so dunkelbraun, bordeaux-schwarz sind. Die finde ich vom Geschmack her am intensivsten. Ich finde, die schmecken ganz intensiv tomatig. Also noch tomatiger als die roten - für meinen Geschmack.

SWR1: Was ist die seltenste Sorte die Sie ziehen?

Euteneuer: Unsere Sorten sind ja alle alt. Wir haben Sorten, die schon um 1700 angebaut wurden, wie zum Beispiel die Sorte San Marzano oder um 1800 wie die kleine gelbe birnenförmige Cocktail-Tomate. Das sind alles Sorten, die nicht so gebräuchlich sind und deshalb auch selten.

SWR1: Unterschiedliche Sorten münden auch in unterschiedlichen Rezepten oder genießt man die einfach alle roh?

Euteneuer: Man kann das natürlich unterschiedlich roh genießen. Aber es gibt Tomatensorten, die eignen sich besonders gut für Soßen, wie zum Beispiel die Sorten Andenhorn, San Marzano oder Ochsenherz. Die haben ganz wenig Kerne und viel Fruchtfleisch. Ochsenherz ist auch eine schöne Salattomate.

Dann haben wir eine Sorte, die ist innen hohl wie eine Paprika. Die kann man also dann auch füllen wie eine Paprika. Ansonsten ist es doch sehr schön auch mal einen bunten Tomatensalat zu machen, wo dann eben nicht nur rote Tomaten drinnen sind, sondern ganz viele verschiedene Farben.

Das Gespräch führte Hanns Lohmann.