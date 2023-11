Viele träumen davon, sich selbstständig machen, aber immer weniger Leute trauen sich das zu. Lohnt sich derzeit eine Firmengründung, wie groß ist das Risiko und ist es das wert?

Wir haben mit dem Experten für Existenzgründungen Marc Evers von der Deutschen Industrie und Handelskammer darüber gesprochen.

SWR1: Herr Evers, würden Sie jetzt sofort eine Firma gründen?

Marc Evers: Wenn ich eine gute Idee hätte, von der ich sehr überzeugt wäre und die entsprechende Unterstützung in meinem Umfeld hätte, würde ich das sofort machen.

SWR1: Warum lohnt es sich, Gründer zu werden? Die Neugründungen gehen ja aktuell kontinuierlich zurück...

Evers: Die Zeiten sind in der Tat schwierig, die politischen Rahmenbedingungen sind schon so unsicher wie seit langer Zeit nicht mehr. Dazu kommen die Demografie und der Fachkräftemangel. Die Zahl von 154.000 Gesprächen zeigt, dass sich trotzdem viele nicht davon abbringen lassen, ein Unternehmen zu gründen. Auch unter widrigen Umständen. Wenn sie gute Ideen haben, die Power und den Spirit des Unternehmertums in sich spüren, das Ganze am Markt umzusetzen.

Bei geringen Gründungskosten lohnt es sich besonders

SWR1: In welchen Branchen lohnt sich eine Neugründung besonders?

Evers: Viele Firmen werden nach wie vor in Bereichen gegründet, in denen die Gründungskosten relativ gering sind. Also im Handel und bei Dienstleistungsunternehmen.

Aber wo es sich besonders lohnt, eine Firma zu gründen, muss jeder selbst entscheiden. Und für sich abklopfen: Wo ist eine Nische, wo habe ich eine Technologie oder ein Angebot, das gut vom Markt angenommen wird? Wo gibt es Unterstützung, Rückenwind und wie ist das in meiner Branche mit den bürokratischen Hemmnissen? Was muss ich überwinden und wie viel Kapital brauche ich?

Wir brauchen diese Kultur des Weitermachens, des Wiederversuchens, des Pioniertums.

SWR1: Es gibt immer wieder Selbstständige, die aufgeben. Machen sie das teilweise zu früh oder wann ist Ihrer Meinung nach der Punkt gekommen, an dem man die Reißleine ziehen sollte?

Evers: Wir brauchen in der Tat in unserer Gesellschaft weniger Stigmatisierung in Bezug auf das "Aufgeben". Ich setze bewusst Gänsefüßchen, denn manchmal ist es eine gute Option zu sagen: Ich stelle die Weichen im Leben jetzt anders. Zum Beispiel wenn das Umsetzen der Idee einen finanziell überfordert. Dann sollte man umschwenken, etwas anderes machen, möglicherweise eine andere Geschäftsidee verfolgen.

Menschen, die das tun, nennt man Serial Founders. Sie verfolgen dann eine neue, andere Idee weiter. Generell gilt: Wir brauchen diese Kultur des Weitermachens, des Wiederversuchens, des Pioniertums. Auch wenn es einmal nicht geklappt hat.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.