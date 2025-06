per Mail teilen

Wo sind sie, die schönsten Freibäder und Badeseen, die Geheimtipps zum Abkühlen in Rheinland-Pfalz?

Ihr sucht zum Abkühlen das sauberste Wasser, die schönsten Liegewiesen oder die besten Freibad-Pommes? Hier sind die Tipps der SWR1 Hörerinnen und Hörer.

Übersicht | Eure Freibad und Badesee Geheimtipps in Rheinland-Pfalz

Noch mehr Geheimtipps? Schreibt uns!

Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Name * Wohnort E-Mail * Telefon Hier befindet sich mein Lieblingsfreibad * Darum ist dieses Freibad so besonders Abschicken

Eure Freibad und Badesee Geheimtipps in Rheinland-Pfalz | A-Z

Bettina Steiner empfiehlt das Freibad Burg Altleiningen

Im Burggraben der Burg Altleiningen idyllisch gelegen, ideal zum Schwimmen und Leute treffen. Das Lieblingsschwimmbad meiner Enkelprinzessin Mia. In der Burg befindet sich außerdem eine Jugendherberge.

Wo? Burg, 67317 Altleiningen

Burg, 67317 Altleiningen Eintritt: 4,50 Euro/Erwachsene; 2 Euro/Kinder (6 – 18 Jahre)

Joachim aus Ebernburg empfiehlt das Mineral-Thermal-Freibad in Bad Münster am Stein-Ebernburg . Das Besondere: Es gibt ein Mineral-Thermal-Becken mit dem 30 Grad warmen Wasser aus der Bad Münsterer Heilquelle. Es hat eine schöne landschaftliche Lage und ist sehr familiär. Außerdem wird es von Ehrenamtlichen einer gemeinnützigen Genossenschaft betrieben.

Wo? Kurhausstraße 43, 55583 Bad Kreuznach

Kurhausstraße 43, 55583 Bad Kreuznach Öffnungszeiten (ab 18. Mai): täglich von 11 bis 18 Uhr

täglich von 11 bis 18 Uhr Eintritt: 6 Euro/Erw. | 3 Euro/Kinder und Jugendliche von 4 bis 17

Marcel aus Mainz empfiehlt das Naturerlebnisbad Bingen wegen seines schönen Ausblickes und dem Wasser ohne Zusätze. Info: Wegen dringender Sanierungsarbeiten öffnet das Naturerlebnisbad erst Mitte/Ende Mai.

Wo? Wilhelm-Beumer-Weg, 55411 Bingen am Rhein

Wilhelm-Beumer-Weg, 55411 Bingen am Rhein Öffnungszeiten: 10 – 20 Uhr

10 – 20 Uhr Eintritt: 3 Euro/Erw. | 1,50 Euro/Kinder ab 5

Björn aus Bitburg empfiehlt das Freibad Cascade in Bitburg wegen seiner Familienfreundlichkeit.

Wo? Talweg 4, 54634 Bitburg

Talweg 4, 54634 Bitburg Öffnungszeiten: Cascade Erlebnisbad (ab 17. Mai)

Cascade Erlebnisbad (ab 17. Mai) Eintritt: 8,90 Euro/Tag/Erw. | 5,50 Euro/Tag/Kinder bis 17, Besucher unter 1 Meter Körpergröße frei

Dorothee Pesch empfiehlt den Silbersee bei Bobenheim-Roxheim

Der Silbersee in der Pfalz ist der zweitgrößte See in Rheinland-Pfalz und hat 37.000 Quadratmeter Strand. Hier könnt ihr neben dem Baden Wassersportaktivitäten wie Segeln, Kitesurfen oder Stand-Up-Paddling nachgehen.

Hinweis: Vor dem Besuch empfehlen wir dringend den og. Weblink zu checken, da die Badebereiche zeitweise auch gesperrt sein können.

Wo? 67240 Bobenheim-Roxheim

67240 Bobenheim-Roxheim Einfritt frei

Marc aus Bollendorf empfiehlt das Freibad Bollendorf , weil es eines der wenigen Bäder in der Südeifel mit einer 50-Meter-Bahn ist.

Wo? Sauerstaden, 54669 Bollendorf

Sauerstaden, 54669 Bollendorf Öffnungszeiten (ab 18. Mai): Di. bis Fr.: 13.30 – 19.30 Uhr; Sa./So.: 11 – 19 Uhr

Di. bis Fr.: 13.30 – 19.30 Uhr; Sa./So.: 11 – 19 Uhr Eintritt: 4,50 Euro/Erw. ab 16 | 3,50 Euro/Kinder ab 4

Judith Gruber empfiehlt den Baggersee Beachclub Diez

Tolle Wasserqualität, saubere Umkleidekabinen und Toiletten, viel Platz für Leute, die einfach schwimmen wollen, für Kleinkinder und Nichtschwimmer nicht geeignet.

Wo? In der Au 40, 65582 Diez

In der Au 40, 65582 Diez Eintritt: 4,50 Euro/Erwachsene; 2 Euro/Kinder ( bis 13); Parkgebühr 2 Euro

Erika Moeller empfiehlt den Altrheinsee in Eich (Rheinhessen)

Schöner Badesee in der Natur, Kiosk, Liegen, Autos kosten höchstens 10 Euro/Tag.

Wo? Altrheinsee, 67575 Eich

Altrheinsee, 67575 Eich Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr, bei Regenwetter ist der Kiosk geschlossen

täglich von 10 bis 20 Uhr, bei Regenwetter ist der Kiosk geschlossen Eintritt frei

Tipp von Andrea Kraft | Strandbad Frankenthal

Ein großes abwechslungsreiches Gelände mit Becken und einem Weiher. Also auch Sandstrand. Allerdings auch mit Hinterlassenschaften von Enten und Schwänen. Dafür viele Liegewiesen mit ausreichend Schatten. Gastronomie mit großem Angebot, Biergarten unter Bäumen. Kleinkinder Paradies und Spielgeräte für die kleinsten.

Eintritt: 5,50 Euro/Erwachsene; 4 Euro Kinder/Jugendliche für den ganzen Tag.

Stefanie Gutenberger empfiehlt das Freibad in Gemünden .

Es ist neu saniert, hat einen schönen Kinderbereich und eine große Liegewiese.

Wo? 55490 Gemünden, Ortsausgang i.R. Mengerschied (L162)

55490 Gemünden, Ortsausgang i.R. Mengerschied (L162) Eintritt: 3,50 Euro Erwachsene; Kinder (4-17) 1,80 Euro; 5 Euro Familienkarte

Melina Maria empfiehlt das Naturfreibad Pulvermaar in Gillenfeld

Tolles Naturfreibad bei Gillenfeld. Dort können Sie vom Drei-Meter-Sprungturm ins Wasser springen oder die Vielfalt von Wasservögeln und Libellen beobachten. Mehr im Internet: Pulvermaar

Wo?: Naturfreibad Pulvermaar, 54558 Gillenfeld

Naturfreibad Pulvermaar, 54558 Gillenfeld Eintritt: 5 Euro/Erwachsene; 3 Euro/Kinder (3 – 17)

Florian aus Eich empfiehlt das Feibad Gimbsheim

Wo? Zum Schwimmbad 1, 67578 Gimbsheim

Zum Schwimmbad 1, 67578 Gimbsheim Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 11 – 19 Uhr; Wochenende/Feiertage: 9 – 19 Uhr

Mo. bis Fr.: 11 – 19 Uhr; Wochenende/Feiertage: 9 – 19 Uhr Eintritt: 4,80 Euro/Erw. | 3,30 Euro/Kinder ab 6

Ilse Amrell empfihelt das Wasgaufreibad Hauenstein

Niedrige Eintrittspreise, weitläufige Liegewiesen mit Felsenpanorama, schattiges Kleinkindbecken, lange Rutschbahn, Nichtschwimmerbecken mit Schaukelbucht, 50 Meter langes Schwimmerbecken mit Sprunganlage, dazu erwärmtes quellfrisches Wasser und sehr saubere Sanitäranlagen.

Wo? Backelsteinstraße, 76846 Hauenstein

Backelsteinstraße, 76846 Hauenstein Eintritt: 5 Euro/Erwachsene; 3,50 Euro/Kinder (6-18)

Maria Theresia Keil und Franz aus Heltersberg empfehlen das beheizte Bergbad Heltersberg . Dort gibt es ein großes Nichtschwimmerbecken mit Strudel und Rutsche, ein schönes Kinderbecken, Schwimmerbecken mit ausgewiesener Sportschwimmerbahn. Außerdem eine große Liegewiese mit Kinderspielplatz und freundliches, nettes Schwimmbadteam, sowie moderate Eintrittspreise.

Wo? Bergstraße 26, 67716 Heltersberg

Bergstraße 26, 67716 Heltersberg Öffnungszeiten (ab 12. Mai): täglich von 9 – 20 Uhr

täglich von 9 – 20 Uhr Eintritt: 4 Euro/Erw. | Kinder bis 6 frei | 3 Euro/Kinder und Jugendliche ab 6 bis 16

Ein SWR1 Hörer aus Bingen empfiehlt das Waldfreibad Idarwald in Herrstein-Rhaunen weil es im Wald versteckt ist.

Wo? Brühlstraße 16, 55756 Herrstein

Brühlstraße 16, 55756 Herrstein Öffnungszeiten: Mo:. 11 – 19 Uhr, Di. bis So.: 9.30 Uhr – 19 Uhr

Mo:. 11 – 19 Uhr, Di. bis So.: 9.30 Uhr – 19 Uhr Eintritt: 4,50 Euro/Erw. | 2,50 Euro/Kinder und Jugendlich ab 6 – 17

Tipp von Gunter Zipf | Gelterswoog in Kaiserslautern

Ein toller Badesee mit einem erneuertem Strand- und Bistrobereich. Wer nicht baden möchte, kann dort auch Minigolf spielen.

Wo? Am Gelterswoog, 67661 Kaiserslautern

67661 Kaiserslautern Eintritt: 5 Euro/Erwachsene; Kinder (6 – 12) 3 Euro

Susanne aus Blieskastel empfiehlt das Naturfreibad Kirkel-Neuhäusel wegen seiner 10.000 Quadratmetern Wasserfläche, der großen Liegewiese und des schönen Spielplatzes. Außerdem ist es vom Bahnhof aus gut zu erreichen.

Wo? Unnerweg, 66459 Kirkel

Unnerweg, 66459 Kirkel Öffnungszeiten (ab 22. Mai): täglich von 9 – 20 Uhr

täglich von 9 – 20 Uhr Eintritt: 4,50 Euro/Erw. | 3 Euro/Kinder und Jugendliche ab 6 bis 16

Melanie aus Köln empfiehlt das Freibad Kyllburg , weil es im Wald und direkt an der Kyll liegt. Es gibt eine große Liegewiese und eine schöne Atmosphäre.

Wo? Am Hahn, 54655 Kyllburg

Am Hahn, 54655 Kyllburg Öffnungszeiten: Achtung! Wegen Sanierungsarbeiten ist das Freibad Kyllburg auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Achtung! Wegen Sanierungsarbeiten ist das Freibad Kyllburg auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eintritt: 4 Euro/Erw. | 2,50 Euro/Kinder und Jugendliche bis 18

Sandra Kehl empfiehlt das Naturfreibad Meerfelder Maar

Von Mai bis September können Sie während der Öffnungszeiten im Maar baden und Wassersport betreiben. Geöffnet ist das Naturfreibad montags bis sonntags von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr.

Wo? 54531 Meerfeld

54531 Meerfeld Eintritt: Gebühr für Liegewiese möglich

Isabella Müller empfiehlt das Erlebnisbad in Münstermaifeld

Das Freibad Münstermaifeld bietet eine Rutsche im Nichtschwimmerbecken und eine Sportschwimmerbahn, dazu noch einen sehr alten Baumbestand auf der Liegewiese.

Wo? Cusanusstraße 1, 56294 Münstermaifeld

Cusanusstraße 1, 56294 Münstermaifeld Eintritt: 5 Euro/Erwachsene; 4 Euro/Kinder (6 – 16)

Steffi Brandstädter empfiehlt das Naturfreibad Otterberg

Das Bad liegt wunderschön am Waldrand. Es ist ein großes Becken ganz ohne Chlor und trotzdem durch besondere Filter sehr sauber. Für Kleinkinder gibt es im Wasser einen Spielbereich mit Sonnensegel. Für die Großen gibt es eine Rutsche, Sprungtürme und eine Profi-Tischtennisplatte. Überfüllt ist es hier nie und man hat alles gut im Blick

Wo? Am Schwimmbad, 67697 Otterberg

Am Schwimmbad, 67697 Otterberg Öffnungszeiten: Mo.: 13 - 20 Uhr, Di. bis So.: 10 – 20 Uhr

Mo.: 13 - 20 Uhr, Di. bis So.: 10 – 20 Uhr Eintritt: 4 Euro /Erwachsene; 2 Euro /Kinder und Jugendliche (3 – 18)

Andrea Kuhn empfiehlt das Waldfreibad Idarwald bei Rhaunen .

Die Anlage ist top gepflegt, und auch für die kleinen Badegäste gibt es ein tollen Spielbereich mit extra Kinderbecken. Das Wasser ist geheizt, so kann man auch bei schlechtem Wetter schwimmen gehen.

Wo? Zwischen Stipshausen und 55624 Rhaunen (bei Idar-Oberstein)

Zwischen Stipshausen und 55624 Rhaunen (bei Idar-Oberstein) Eintritt: 4,50 Euro/Erwachsene; 2,50 Euro/Kinder (6 – 17)

Reinhard Weber empfiehlt das Freibad Biebermühle in Rodalben-Thaleschweiler

Das Freibad Biebermühle befindet sich in der Gemeinde Rodalben in der Südwestpfalz. Es liegt unterhalb einer Burgruine und die Becken sind mit Quellwasser gefüllt. Neben 10.000 Quadratmeter Liegewiese mit Bäumen gibt es einen Spielplatz, Kiosk und Sprungtürme.

Wo? Am Schloß 1, 66987 Thaleischweiler-Fröschen

Am Schloß 1, 66987 Thaleischweiler-Fröschen Eintritt: 2 Euro/Erwachsene; 1 Euro/Kinder (4–15)

Michael Kaiser empfiehlt den Waldsee in Rieden

Ein idyllischer Waldsee mit hervorragender Wasserqualität ist der Waldsee Rieden in der Vulkaneifel. Am Waldsee können Sie sogar übernachten. Der See hat ein anliegendes Feriendorf mit Blockhaus-Unterkünften.

Wo? Waldseestraße, 56745 Rieden

Waldseestraße, 56745 Rieden Eintritt frei

Christine Thiel empfiehlt das Strandbad Rülzheim

Genügend Parkplätze sind vorhanden, die Liegenwiese ist gepflegt und man kann sich eine Liege oder Stuhl ausleihen. Es gibt zwei Sandstrände, Tretboot fahren ist auch möglich und es gibt eine Badeaufsicht. Der Kiosk ist sauber und nicht überteuert. Auch G. Völckel empfiehlt das Strandbad: Das Wasser ist sauber (...). Es gibt viele Bäume, sodass man im Schatten liegen kann. Sanitäre Anlagen, eine Vorrichtung zum Aufblasen der Luftmatratze und ein Kiosk wird geboten.

Wo? Am See 2, 76761 Rülzheim

Eintritt: 3 Euro/Erwachsene; 2 Euro/Kinder (7–17)

Margit aus Saarburg empfiehlt das Freibad Saarburg , weil es dort noch ein 50-Meter-Schwimmbecken gibt.

Wo? Am City-Parkplatz 1, 54439 Saarburg

Am City-Parkplatz 1, 54439 Saarburg Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8 – 20 Uhr; Wochenende/Feiertage: 9 – 19 Uhr

Mo. bis Fr. 8 – 20 Uhr; Wochenende/Feiertage: 9 – 19 Uhr Eintritt: 5 Euro/Erw. | 3 Euro/Kinder ab 4 bis 17

Christa Schaack empfiehlt das Naturfreibad Simmern

Sehr zu empfehlen: das Naturfreibad Simmern im Hunsrück mit einer riesigen Wasserfläche zum Schwimmen.

Wo? Am Natufreibad 1, 55469 Simmern

Am Natufreibad 1, 55469 Simmern Eintritt: 3 Euro/Erwachsene; 2 Euro/Kinder (5 – 14)

Alexandra Schmidt empfiehlt das barrierefreie Freibad Sprendlingen : Wird von einem Verein geführt. Liegen & Sonnenschirme zum Ausleihen vorhanden. Sehr freundliches, aufmerksames Personal.

Wo? Außerhalb 15, 55576 Sprendlingen

Außerhalb 15, 55576 Sprendlingen Öffnungszeiten: Ab dem 3. Juni 2024 Mo. bis So. von 9.30 bis 20.00 Uhr. Bei schlechter Witterung kann das Freibad teilweise oder komplett geschlossen sein. Nachfragen dann bitte an das Schwimmbadteam unter Telefon: 06701-960254.

Ab dem 3. Juni 2024 Mo. bis So. von 9.30 bis 20.00 Uhr. Bei schlechter Witterung kann das Freibad teilweise oder komplett geschlossen sein. Nachfragen dann bitte an das Schwimmbadteam unter Telefon: 06701-960254. Eintritt: 3,80 Euro/Erw. | 1,70 Euro/Kinder ab 3 | 2,20 Euro/Jugendliche ab 14 Jahren

Tipp von Michael Barrier | Bademaxx Speyer

Mit Abstand das beste und schönste Schwimmbad ist ganz klar mein Bademaxx. Am Rhein gelegen nahe dem Technikmuseum, super nettes und freundliches Team, bei den Öffnungszeiten wäre etwas mehr Flexibilität wünschenswert.

Sigirid aus Koblenz empfiehlt das Freibad Winningen wegen seiner besonderen Lage an der Mosel.

Wo? Inselweg, 56333 Winningen, Mosel

Inselweg, 56333 Winningen, Mosel Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10 – 20 Uhr, Sa./So./Feiertage 9 – 19 Uhr

Mo. bis Fr. 10 – 20 Uhr, Sa./So./Feiertage 9 – 19 Uhr Eintritt: 3 Euro/Erw. | 1,50 Euro/Kinder ab 5

Ralf Müller empfiehlt das Freibad Königsberg in Wolfstein : Es wird super in Schuss gehalten (...) und das Bergpanorama ringsum ist in seinem Grün toll anzuschauen. Außerdem hat gerade eine neue Gastro eröffnet.

Wo? Am Schwimmbad 2, 67752 Wolfstein

Am Schwimmbad 2, 67752 Wolfstein Öffnungszeiten: Mi. bis Mo. 10 – 20 Uhr, Di. 13 – 20 Uhr

Mi. bis Mo. 10 – 20 Uhr, Di. 13 – 20 Uhr Eintritt: 4 Euro/Erw. | 2,50 Euro/Kinder unter 18 Jahre

Julia aus Saulheim empfiehlt das Neubornbad Wörrstadt , weil es dort eine große Liegewiese mit Schattenplätzen, ein tolles bespielbares Piratenschiff im Kleinkindbecken, einen Sprungturm, eine Rutsche und erfrischend kühles Wasser gibt.