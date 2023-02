per Mail teilen

Die Spitze der EU-Kommission trifft sich mit der Regierungsspitze der Ukraine in Kiew. Es geht, klar, um Waffen und andere aktuellen Hilfen - es geht aber auch um die Zukunft, die sich die Ukraine in der EU wünscht. Und zwar schnell. Wie realistisch aber ist das? Wir berichten über und kommentieren den Tag in Kiew und sprechen über die Beitritts-Chancen der Ukraine mit Brüssel-Korrespondent Stephan Ueberbach. Und schauen ins Land nach Thalfang, wo wieder Hilfsgüter gesammelt werden.