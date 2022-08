per Mail teilen

Russland dreht den Gashahn ein Stück weiter zu. Das Drama um Zivilisten und Kämpfer in Mariupol spitzt sich zu. Und Finnland wird wohl am Wochenende formal den Aufnahmeantrag in die NATO schicken. Rund um den Ukraine-Krieg gibt es leider viele Schauplätze der Eskalation.