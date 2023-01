Zucker steckt fast in allen unseren Nahrungsmitteln. Wir haben mit der Ernährungsberaterin Anne Iburg aus Kaiserslautern darüber gesprochen, was in unserem Körper passiert, wenn wir auf Zucker verzichten.

SWR1: Warum fällt es uns eigentlich so schwer, auf Zucker zu verzichten? Anne Iburg: Das ist einmal biologisch begründet. Für unsere Vorfahren war süß ein Signal dafür, dass man dieses Lebensmittel essen konnte. Und früher gab es eben nur ein bisschen Obst und Honig zu finden, heute sind wir dagegen im Überfluss. Und das ist jetzt unser Nachteil. Und es gibt eine psychologische Erklärung dafür. Süß ist ein Signal für unser Belohnungssystem. Es werden Glückshormone wie zum Beispiel das Dopamin ausgeschüttet, und die machen uns dann kurzfristig glücklich. Ernährungsberaterin Anne Iburg M. Stasche/Bild: T.W. Klein, Wiesbaden SWR1: Welche leckeren Zucker-Alternativen gibt es? Iburg: Eine leckere Alternative ist sicher Obst. Natürlich kann man davon nicht Unmengen essen, aber zwei Stück Obst am Tag zu essen, das fällt ja schon vielen schwer. Denn Obst muss man waschen und kann es nicht einfach aus der Verpackung nehmen. Auch eine Möglichkeit wäre es, sich kleine Snacks zu machen. Denn Süß wird ja oft als Snack gegessen. Obst mit Naturjoghurt oder Gemüsesticks mit einem Quark-Dip oder eine Scheibe Brot – Denn die ist dann auch nicht zu schlecht, wenn man es auf den Zucker bezieht. SWR1: Was ist mit Honig, der kommt ja aus der Natur? Iburg: Wenn wir uns nur den Zucker anschauen, dann vielleicht ein ganz kleines bisschen und auch nur mit einem Augenzwinkern. Unser Körper kann aber letztlich nicht unterscheiden, ob der Zucker im Blut aus dem Honig gekommen ist, oder aus anderem Zucker. SWR1: Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Zucker-Fasten? Iburg: Ich versuche, meinen Zuckerkonsum überhaupt klein zu halten. Und ich habe auch schon versucht, bewusst möglichst wenig Zucker zu essen. Aber garkeinen Zucker zu sich zu nehmen, das ist extrem schwierig. Wenn sich nach so einem Zucker-Fasten wieder etwas extrem Süßes gönnt, dann erscheint einem das viel süßer oder sogar pappig und man stellt sich die Frage: "Warum mochte ich das eigentlich vorher so gerne? Jetzt ist es doch gar nicht mehr so lecker." SWR1: Wie übersteht man beim Zucker-Fasten den Heißhunger auf Süßes? Iburg: Eine wichtige Komponente ist sicher, es zu wollen und sich eine Mahlzeitenstruktur anzulegen. Also dass man nicht zu lange nichts isst und dass man weiß, was man essen möchte. Denn wenn man nicht plant, dann greift schnell zu Zucker. Und eine Möglichkeit ist es auch einen Anker oder Stopper zu finden. Legen Sie sich zum Beispiel eine Scheibe dünn geschnittenen Ingwer unter die Zunge oder auf die Zunge und dadurch das eigene Belohnungssystem irritiert und dann klappt das mit dem Verzicht besser. Das Gespräch führte Frank Jenschar.

Sendung am Mo. , 9.1.2023 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz