Erleben Sie den Kabarettisten LIVE SWR1 Lachwanderung mit Bernhard Hoëcker

In seiner Geburtsstadt Neustadt zeigt der Kabarettist sein neues Programm zum ersten Mal LIVE in Rheinland-Pfalz. Ein exklusives Erlebnis und eine Premiere auch, weil er sein neues Programm in Ausschnitten gleich in zwei unterschiedlichen Locations zeigt. Dazwischen "lachwandert" Bernhard Hoëcker mit den SWR1 Gewinnern von Neustadt-Mußbach durch die Weinberge in die Innenstadt.