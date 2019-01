Erkennen und vorbeugen Vorhofflimmern - die unterschätzte Gefahr

1,8 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Vorhofflimmern. Das ist eine Herz-Rhythmusstörung, die gefährlich werden kann. Jeder fünfte Schlaganfall entsteht aufgrund eines Vorhofflimmerns. Fragen an Prof. Martin Borggrefe, Kardiologe und Direktor der medizinischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim.