Er bringt alle um

Russen flüchten vor der Teilmobilmachung. Flüge ins visafreie Ausland sind ausgebucht. An der Grenze zu Finnland gibt es lange Schlangen. In Deutschland diskutieren Politiker darüber, russische Kriegsdienstverweigerer aufzunehmen. Auf EU-Ebene ist das Bild ein anderes: Die baltischen Staaten und Polen lassen keine Russen ins Land. Die Menschen in Russland können den Ukraine-Krieg nicht mehr verdrängen. „Putin in den Schützengraben“, rufen die Mutigen, die protestieren. In diesem Podcast: Ein Interview mit Autor Wladimir Kaminer. Bekannt wurde er durch das Buch „Russendisko“. Er sagt: „Putin bringt alle um.“ Und Kaminer erzählt, wie Verwandte in Russland versuchen, der Einberufung zu entgehen.