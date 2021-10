Die weltweiten Lieferengpässe durch Corona machen sich auch in der Region bemerkbar. Laut Industrie und Handelskammer Karlsruhe sind nahezu alle Branchen von den Problemen betroffen. Die Gründe für die Lieferschwierigkeiten seien vielfältig. Zum einen sei in den letzten Monaten coronabedingt weniger produziert worden. Zum anderen komme es gerade in der Schifffahrt immer wieder zu Transportproblemen. Auch die Containerplätze auf den Schiffen seien knapp, was zu Preissteigerungen führte. Laut IHK Karlsruhe kostet ein Transport aus China mittlerweile 20.000 Euro. 2016 kostete er nur 1.000 Euro. Für viele Händler sei die Anlieferung von Ware dadurch unrentabel. mehr...