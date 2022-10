per Mail teilen

Die hohen Energiekosten sind Thema an drei Orten: In Brüssel beim EU-Gipfel, im Bundestag und beim Treffen der Länderchefs in Hannover. Beim Treffen der Ministerpräsidenten geht es darum, wie Haushalte künftig entlastet werden können. Auch bei der EU sind niedrigere Preise Thema. Einen Gaspreisdeckel hält Kanzler Scholz für falsch. Er befürchtet, dass die EU dann nicht genug Gas bekommt. Ein Dutzend EU-Staaten ist anderer Meinung. Streit ist vorprogrammiert.