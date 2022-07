per Mail teilen

Rheinland-Pfalz und Hessen starten in die Sommerferien. Der Flughafen Frankfurt erwartet so viele Passagiere, wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Viele wollen jetzt wieder Freiheit und Urlaub genießen. Einige verreisen erst wenn die Ferien rum sind. Urlaub in Rheinland-Pfalz ist auch eine Option. Auch Hotels im Ahrtal haben Urlauber zu Gast.