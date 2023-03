per Mail teilen

Der EU-Ministerrat hat das wohl faktische Aus für den Verbrenner-Motor ab 2035 beschlossen - nach wochenlanger Blockade durch Deutschland. Die FDP bestand auf einem Hintertürchen für Autos, die mit sogenannten E-Fuels fahren. Was bedeutet die Entscheidung für die Automobilindustrie - Sicherheit oder den Weg in einem Abgrund? Was muss jetzt passieren? Und wie ist der von der FDP erzwungene Kompromiss zu bewerten? Wir sprechen unter anderem mit dem Automobilexperten Prof. Stefan Bratzel.