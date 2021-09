Ende der Pandemie in Dänemark

Am 10. September sind in Dänemark alle Coronabeschränkungen gefallen. Konzerte, Tanzen gehen oder das Fahren in Bus und Bahn - alles ohne Auflagen.

Möglich gemacht hat das die hohe Impfquote in Dänemark von 83 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Deutschland sind es gerade einmal 62 Prozent (Stand: 15.9.2021). Prof. Dr. Christine Falk ist Präsidentin der deutschen Gesellschaft für Immunologie und hat im SWR1 Interview berichtet, warum dort die Impfquote so hoch ist und ob die Aufhebung der Auflagen wirklich eine gute Idee ist. Denn trotz hoher Impfquote steigen auch in Dänemark die Infektionszahlen leicht an. Prof. Dr. Christine Falk Institut für Transplantationsimmunologie, OE8889, Medizinische Hochschule Hannover Die wichtigsten Aussagen von Prof. Dr. Christine Falk: Die Frage, sich impfen zu lassen, wurde in Dänemark nicht politisiert. Eine rationale Erklärung sich impfen zu lassen - die Impfstoffe sind sicher und bieten einen hohen Schutz für sich und andere - ist daher einfacher zu vermitteln.

Vorsicht bei der Delta-Variante: "Wir werden sehen, ob es in Dänemark gut geht".

Wenn die hohe Impfquote in Dänemark das hält, was sie verspricht, kann sich Deutschland daran orientieren.

Ziel ist es durch eine hohe Impfquote in Deutschland keine schweren Covid-Fälle mehr zu haben.