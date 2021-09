Beim Endspiel um die Fußball-Europameisterschaft zwischen Italien und England werden am Sonntag 60.000 Zuschauer im Londoner Wembleystadion mitfiebern. Bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio in zwei Wochen gar keine. Dabei ist die Siebentageinzidenz in Großbritannien fast 30-mal so hoch wie in Japan! Englische und italienische Fans freuen sich trotzdem auf das Finale, in Japan dagegen kann von Vorfreude keine Rede sein.