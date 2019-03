Einweg-Produkte und ihre Alternativen Auf diese Plastikprodukte müssen Sie bald verzichten

Teller & Besteck

Wenn nicht angeboten, fragen Sie an der Currywurstbude nach einer Alternative – entweder Besteck aus Holz und Teller aus Pappe. Für die Grillparty verwenden Sie am besten Teller aus Palm- oder Bananenblätter. Teller aus Zuckerrohr sind derzeit nur in ausgewählten Geschäften oder übers Internet zu beziehen. Hinweis: Schauen Sie beim Kauf genau auf die Packung – manchmal wird bei der Herstellung der Alternativen (Papp- und Zuckerrohrteller) zusätzlich noch Plastik verwendet. Sie gehören nach der Verwendung nicht in den Biomüll, sondern in die Restmülltonne. Idealerweise benutzen Sie wiederverwertbares Besteck und Teller.