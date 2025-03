SWR1 Weltweit

USA

Sophie Sadler ist 2009 von Trier nach Kansas City in die USA ausgewandert. Sie lebt dort mit ihrem amerikanischen Mann und ihren drei Kindern. Am meisten vermisst die Sadler Kaffee und Kuchen, wie es in Deutschland üblich ist. Alles fing an mit einem Schüleraustausch, wie sie uns im SWR1 Interview erzählt.

Noch eine deutsche Auswanderin in den USA: Tina Maciej ist Mainzerin, lebt aber jetzt in San Jose, südlich von San Francisco (Kalifornien). Der Jobwechsel ihres Mannes führte sie an die amerikanische Westküste. Inzwischen hat sie selbst beruflich Fuß gefasst. Unser Korrespondent Nils Dampz hat mit ihr gesprochen und eigentlich ist klar, was der Ur-Mainzerin in der Ferne am meisten fehlt ...

Barbara Bicking meldet sich aus Redlands in Kalifornien: "Ich komme aus dem wunderschönen Dalsheim (heute Flörsheim-Dalsheim) im Herzen Rheinhessens. Ich bin 1983 mit meinem damaligen Freund, auch ein Rheinhesse, in die USA umgezogen. Er hatte eine Arbeitsstellle bei einer deutschen Firma für deren US-Produktionsstätte angenommen. Ich vermisse all die Menschen, die mein Leben von Kindesbeinen an bereichert haben und es heute noch bereichern." Im Gespräch mit SWR1 erzählt Frau Bicking von ihrer Sehnsucht nach der alten Heimat und ihrem neuen Leben in Redlands.

Marcus Gilb schreibt uns: "Wir – das sind meine Frau aus Nürnberg und unsere beiden Zwillinge und ich aus Herxheim bei Landau – leben seit ziemlich genau einem Jahr im Speckgürtel von Atlanta/ Georgia. Ermöglicht hat uns das meine Firma, die mir eine Entsendung (Delegation) angeboten hatte. Ich war vor ca. 20 Jahren schon mal für drei Jahre beruflich im Ausland tätig und möchte diese tolle, unbezahlbare Erfahrung unseren Kindern nicht vorenthalten."

Von SWR1 Webradio-Hörerin Gabriela Palouda-Jones: "Unser Ort Weaverville liegt ca. zehn Minuten von der Stadt Asheville im Westen von North Carolina. Asheville ist ein liberaler Ort mit vielen Restaurants, Künstlern, Brauereien und vielen Touristen. Wir waren im Mai gerade in Deutschland, u.a. in Schallodenbach, wo wir sechs Jahre gewohnt haben." Auf dem Bild zu sehen sind die Blue Ridge Mountains in North Carolina.

Kanada

SWR1 Hörer Reiner Arnold kommt ursprünglich aus Lingenfeld in der Pfalz. Seine Frau Barbara ist Deutschkanadierin, also die Tochter deutscher Auswanderer. Kennengelernt haben sie sich vor 23 Jahren in Germersheim und sind dann zusammen nach Gooderham, in der kanadischen Provinz Ontario, gezogen. An einem See vermieten sie vier Ferienhäuser – und hören jeden Morgen "ABC-Champion" auf SWR1.