Einsamkeit schleicht sich oft unbemerkt ins Leben, manchmal bleibt sie lange, manchmal kommt sie plötzlich. Was man gegen die Einsamkeit tun kann und wie Apps dabei helfen können, erfahrt ihr hier.

Man kann ständig unter Leuten sein, eine große Familie haben, viele Kontakte – und sich trotzdem einsam fühlen. Apps können dabei helfen, neue Kontakte zuknüpfen und aus der Einsamkeit heraus zu finden.

Was ist Einsamkeit?

Jeder kennt das Gefühl, alleine zu sein. Meistens ist das für einen kurzen Zeitraum und stellt kein Problem dar. Vielleicht freut man sich auch mal über die freie Zeit alleine.

Im Vergleich zum Alleinsein ist Einsamkeit aber wirklich eine negative Emotion, sagt Prof. André Hajek. Er forscht zum Thema Einsamkeit und ist Mitglied des Hamburg Center for Health Economics. "Man hätte vielleicht gerne mehr Kontakte, beziehungsweise auch vielleicht qualitativ hochwertigere Kontakte", erklärt er.

Prof. Dr. André Hajek von der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf forscht zum Thema Einsamkeit und ist Mitglied des Hamburg Center for Health Economics. privat / André Hajek

Das Kompetenznetz Einsamkeit beschreibt Einsamkeit als ein "subjektives Gefühl, bei dem die eigenen sozialen Beziehungen nicht den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen."

So könne zum Beispiel Einsamkeit "für manche einen empfundenen Mangel an engen, emotionalen Bindungen bedeuten. Für andere entsteht Einsamkeit, wenn sie weniger Kontakt zu anderen Menschen haben, als sie es gerne möchten."

Einsamkeit ist für fast jeden ein Thema

Dabei sind nicht nur ältere Personen betroffen, wie oft angenommen wird. Laut Prof. Hajek kann es genauso Personen treffen, die beispielsweise keine Tätigkeit haben oder nicht genug Freizeit haben. Oder Personen, die plötzlich eine wichtige Bezugsperson wie den Partner oder die Partnerin verloren haben.

Einsamkeit betrifft viele Menschen Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich einsam. Das hat noch einmal der Einsamkeitsbarometer 2024 deutlich gemacht. Eine Studie der Krankenkasse TK zeigt zudem, dass vor allem die unter 40-Jährigen besonders häufig Einsamkeit erleben und stark darunter leiden. Zwei Drittel der jungen Menschen zwischen 18 und 39 Jahren gaben an, häufig oder manchmal einsam zu sein. Bei Menschen älter als 40 Jahre war es jeder Zweite. Ältere Menschen, die sich über die Feiertage einsam fühlen, können täglich von 8 bis 22 Uhr anonym und kostenlos das Seniorentelefon des Vereins Silbernetz anrufen. Die kostenlose Telefonnummer lautet: 0800/4708090.

Einsam sein als Gesundheitsrisiko

Egal ob jung oder alt – Einsamkeit tut nicht gut. Wer einsam ist, kann neben den psychischen Problemen auch Auswirkungen auf den Körper spüren.

"Das kann tatsächlich problematisch sein", so Prof. Hajek. "Man kann zum Beispiel im Zeitverlauf auch mehr chronische Krankheiten bekommen", erklärt er weiter. Faktoren wie Stress, über Entzündungen im Körper können diese Krankheiten hervorrufen.

Zudem könne es sein, "dass man im Zeitverlauf dann etwas mehr trinkt, mehr raucht und weniger Sport macht. Das kann ebenfalls zu chronischen Erkrankungen führen." Im schlimmsten Fall könne es auch dazu führen, dass man früher stirbt, so der Einsamkeitsforscher.

Was kann ich gegen Einsamkeit tun?

Laut Prof. Hajek sind insbesondere die "qualitativ hochwertigen Kontakte" und nicht unbedingt die Anzahl der Kontakte wichtig. Qualitativ hochwertige Kontakte können durch verschiedene Tätigkeiten wie Sport, ein Ehrenamt und die Betreuung von Enkelkindern gefunden werden.

"Es kann auch gerade im höheren Alter von Vorteil sein, doch mal auf die Social-Media etwas zu schauen", ergänzt Hajek. Dabei komme es auch sehr auf die Präferenz einer Person an.

Wichtig sei aber vor allem, dass man selbst aktiv wird und auf andere Menschen zugeht. Es sei wichtig, sich in die Gesellschaft anderer Menschen zu trauen und "entsprechend zu den Veranstaltungen hinzugehen".

Apps gegen Einsamkeit

Ein Hilfsmittel, um neue Kontakte zu knüpfen und Menschen mit ähnlichen Interessen zu finden, können verschiedene Apps sein. Lorena Schreiber aus dem SWR1 Team hat einige dieser Apps ausprobiert.

Kontakte aus der Nachbarschaft

Bei der App Nebenan.de meldet man sich mit Namen, E-Mail und Wohnort an und kann dann Meldungen aus der direkten Nachbarschaft sehen.

Wer in der Nachbarschaft braucht zum Beispiel Hilfe, wer hat Lust auf einen Kaffee? Dort sind auch lokale Geschäfte gelistet, die ihre Angebote teilen. Perfekt also, um Cafés oder Läden in der Umgebung zu entdecken.

Eine ähnliche App heißt Nextdoor . Aber bei Nextdoor kann man sich auch über lokale Themen informieren und sich mit den Nachbarn austauschen.

Wer spontan jemanden für Aktivitäten wie ein Abendessen oder Bowling sucht, ist Spontacts die perfekte Wahl.

Bekannt- oder Freundschaften schließen

Unter den Dating-Apps ist Bumble recht bekannt. Mit Bumble BFF (Bumble For Friends) gibt es einen Ableger, der speziell auf Freundschaften ausgerichtet ist. Statt nach Dates zu suchen, geht es hier darum, neue Freundschaften zu schließen.

Man legt ein Profil an und swiped sich durch die Profile anderer Leute in der Umgebung, die ebenfalls nach neuen Freunden suchen. Wenn einem das Profil gefällt, wischt man nach rechts. Ist die andere Person auch an dir interessiert, gibt es ein sogenanntes "Match". Das heißt, ihr könnt miteinander schreiben und herausfinden, ob ihr euch versteht. Wer gleich in direkten Kontakt treten möchte, muss allerdings bezahlen.