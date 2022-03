per Mail teilen

Es ist der siebte Tag eines schrecklichen Krieges. So hat es der ukrainische Präsident Selenskyj in einer seiner jüngsten Videobotschaften formuliert. Die Zahl der zerstörten Gebäude, der Opfer und der Flüchtlinge wird immer größer. Ein Ende ist noch nicht absehbar. Denn die Hauptstadt Kiew ist noch immer in der Hand der Ukrainer.