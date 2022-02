Wann sich ein Ehevertrag lohnt

per Mail teilen

Ein Ehevertrag kann Scheidungsprozesse erleichtern. Familienrechtsanwalt Sebastian Windisch aus Mainz erklärt im Interview mit SWR1 warum ein Ehevertrag sinnvoll sein kann.

SWR 1: Für wen ist ein Ehevertrag wichtig oder sogar besonders wichtig?

Sebastian Windisch: Zum Beispiel für Selbständige ist ein Ehevertrag wichtig. Also für alle, die einen Betrieb haben, egal ob das Ärzte oder Handwerker sind. Weil der Wert des Betriebes in den sogenannten Zugewinnausgleich fällt. Der Zugewinnausgleich ist der Güterstaat, den das Gesetz vorsieht. Das bedeutet, dass alles, was während der Ehe erwirtschaftet wird, beim Scheitern der Ehe geteilt wird. Dabei ist es egal, ob einer mehr oder weniger eingebracht hat. Und das kann im Falle einer Scheidung, wenn der Ehegatte dann Ansprüche an diesem Betrieb äußert, den Selbständigen im schlimmsten Fall ruinieren.

SWR1: Was genau wird in so einem Ehevertrag geregelt? Wird da alles haarklein aufgedröselt?

Windisch: Ja, das wird haarklein aufgedröselt. Man unterscheidet verschiedene Bereiche, die es gibt, zum Beispiel den Ehegattenunterhalt. Also ob ein Ehegatte nach einer Scheidung Unterhalt an den anderen Gatten zahlen muss. Dann gibt es den Zugewinn, den ich eben schon erwähnt habe. Das ist der Ausgleich des Vermögens, also die Frage, wer den höheren Zugewinn während der Ehe erzielt hat. Außerdem gibt es zum Beispiel noch den Versorgungsausgleich, das ist der Ausgleich der Rentenanwartschaften, die man während der Ehe erwirbt. Und da muss dann grundsätzlich derjenige, der mehr Rentenansprüche erworben hat, einen entsprechenden Ausgleich leisten. Zumindest, wenn der Ehevertrag das nicht explizit anders regelt.

SWR1: Das heißt, dass es da gar keine generelle gesetzliche Regelung gibt, sondern dass man das extra im Ehevertrag regeln muss?

Windisch: Wenn man den Versorgungsausgleich verändern möchte, muss man es im Ehevertrag regeln. Wenn man es nicht regelt, dann führt das Gericht ganz normal diesen Versorgungsausgleich, also den Ausgleich der Rentenansprüche durch.

SWR1: Kann denn so ein Ehevertrag auch Nachteile mit sich bringen?

Windisch: Es kommt immer darauf an, auf welcher Seite man steht. Aber natürlich, wenn Sie in einem Ehevertrag auf Dinge verzichtet haben, dann können Sie da später nicht mehr ran. Es sei denn, der Vertrag wäre zum Beispiel sittenwidrig. Das prüfen Gerichte dann mitunter auch.

SWR1: Kann ein Ehevertrag im Nachhinein aus bestimmten Gründen geändert oder angefochten werden?

Windisch: Es gibt Möglichkeiten zum Beispiel wenn der Vertrag sittenwidrig ist. Sie können zum Beispiel keinen Ehevertrag mit einer Schwangeren abschließen, weil die sich entsprechend in einer besonderen Lage befindet, und man diese Situation ausnutzen würde. Wenn man jetzt sagen würde, dass nur wenn der Ehevertrag unterschrieben wird, nur dann kommt es zu einer Hochzeit und in diesem Ehevertrag ist dann geregelt, dass es keinen Unterhalt gibt, dann ist das sittenwidrig. Das ist dann unwirksam.

SWR1: Gibt es außer der Sittenwidrigkeit Möglichkeiten so einen Vertrag anzufechten?

Windisch: Die Sittenwidrigkeit ist die Möglichkeit, die am häufigsten zum anfechten genutzt wird. Aber grundsätzlich sind da natürlich gewisse Hürden aufgebaut. Immer wenn einer den anderen unter Druck setzt und zum Beispiel eine Zwangslage ausnutzt, dann hat gibt es die Möglichkeit, den Vertrag auch anzufechten. Aber das muss man dann natürlich beweisen.

SWR1: Gibt es denn Fälle, in denen es sinnvoll ist, dass ein Partner den Vertrag nochmal vom eigenen Anwalt überprüfen lässt?

Windisch: Das sollte man machen. Man bekommt den Vertrag ja von einem Notar zugeschickt. Und dann hat jede Partei die Möglichkeit, diesen Vertrag nochmal selbst prüfen zu lassen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll.

SWR1: Sie haben inzwischen 25 Jahre Erfahrung damit. Worüber gibt es den meisten Diskussionsbedarf? Was haben Sie in Ihrer Kanzlei erlebt?

Windisch: Das lässt sich schwer sagen. Es wird eigentlich rund um das Thema Familienrecht um alles gestritten - ob das jetzt der Unterhalt ist oder der Zugewinnausgleich oder Immobilien. Aber in einem Ehevertrag kann man ja auch durchaus positive Dinge regeln. Ich hatte mal einen Fall, wo Mann und Frau, die schon verheiratet waren, zu mir gekommen sind und der Mann seiner Frau einen lebenslangen Unterhaltsanspruch in einem Vertrag zusprechen wollte. Er meinte, dass sie ihm den Rücken freigehalten und seine ganze Karriere ermöglicht hat. Deshalb wollte er, dass sie bis sie stirbt abgesichert ist und einen Unterhaltsanspruch hat.

SWR1: Was kostet denn so ein Ehevertrag?

Windisch: Das ist immer abhängig von dem Vermögen der Parteien. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendetwas mit einer Immobilie regeln, dann fällt der Gegenstandswert. Also der Gegenstandswert ist dann der Wert der Immobilie abzüglich der Verbindlichkeiten und daraus berechnen sich die Gebühren. Es ist schwer, jetzt irgendeine konkrete Zahl zu nennen; so zwischen 400 und 2000 Euro dürfte der Regelfall sein. Aber es geht natürlich auch weitaus höher.