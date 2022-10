per Mail teilen

Noch zwei Monate bis Weihnachten. Die Zeit der Vorfreude könnte in diesem Jahr zur Zeit der Sorgenfalten werden. Hohe Verbraucherpreise dämpfen die Kauflust bei den Kunden. Der Handel kämpft mit Lieferengpässen und hohen Energiekosten. Herrscht am Ende Ebbe unterm Baum oder beschert das Weihnachtsgeschäft auch in Krisenzeiten ordentlich Umsatz?