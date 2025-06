per Mail teilen

Er ist das Gesicht der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV): Klaus Eberhartinger. Am 12. Juni wird er 75 Jahre alt.

Klamauk auf der Bühne, witzige Texte im charmant-österreichischen Dialekt – dafür steht die Erste Allgemeine Verunsicherung und vor allem ihr Sänger Klaus Eberhartinger. Seit 1981 war er die Stimme der Band bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2019.

Der "Ba-Ba-Banküberfall" verändert alles

Die Musik kam eher aus Zufall. Klaus Eberhartinger hatte in Graz ein Medizinstudium begonnen. Seine damalige Freundin war die Schwester von Thomas Spitzer. Der holte ihn 1981 zur Ersten Allgemeinen Verunsicherung. Das fünfte Studioalbum der EAV, "Geld oder Leben" brachte der Band und Sänger Klaus Eberhartinger 1985 den Durchbruch im deutschsprachigen Raum.

War die EAV vorher nur in Österreich einigermaßen bekannt, wurde der "Ba-Ba-Banküberfall" jetzt auch in ganz Deutschland und der Schweiz gesungen. Und als "Ba-Ba-Bankrobbery" stieg der Song sogar in die Britischen Charts ein.

EAV (Erste Allgemeine Verunsicherung) - Ba-Ba Banküberfall

Klaus Eberhartinger und die EAV schreiben Hit auf Hit

Ab da waren Klaus Eberhartinger und die EAV aus der Musikszene in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Songs wie "Fata Morgana", "Küss die Hand schöne Frau", "Drei weiße Tauben", "Heiße Nächte in Palermo" sind noch heute feste Bestandteile von Party-Playlisten.

Die Band produziert 17 Studioalben, ging oft auf Tournee. Das letzte Studioalbum "Alles ist erlaubt" erschien 2018. Im Jahr verabschiedeten sich die Österreicher mit der Tournee "1000 Jahre EAV – Abschiedstournee (Die Erste)" von der Bühne.

Kein "Klamauk": Klaus Eberhartinger bezieht Stellung

Wegen der oft lustigen Texte wurden Klaus Eberhartinger und die Erste Allgemeine Verunsicherung oft als Klamaukband abgestempelt. Aber sie bezogen gesellschaftskritisch Stellung und setzten sich gegen Rechtsextremismus ein.

Neben der musikalischen Karriere, legt Klaus Eberhartinger auch eine passable Fernsehkarriere hin. Noch zu EAV-Zeiten moderierte er ab 2007 unter anderem eine Quizshow im österreichischen Fernsehen. Außerdem war er Gastgeber der österreichischen Version von "Let’s Dance".

Klaus Eberhartinger als Fernsehmoderator und Buchautor

Außerdem ist Klaus Eberhartinger unter die Buchautoren gegangen. Sein erstes Werk im Jahre 2008 hieß aber nicht "Sex, Drugs and Rock’nRoll", sondern – ganz im EAV-Stil – "Sex, Lachs and Rock’n’Roll".

Wer Klaus Eberhartinger heute sucht, wird in die Hälfte des Jahres über in Kenia finden. Dort verbringt er schon seit den 1990er Jahren sechs Monate des Jahres. Zu EAV-Zeiten hat er sich dort mit Bandkollege Thomas Spitzer zusammen ein Haus gekauft.