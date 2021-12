Dr. Wolfgang Thomas: "In der STIKO sitzen keine dummen Leute!"

Corona-Impfungen bei Kindern sollen bei uns in Rheinland-Pfalz jetzt bald möglich sein, auch wenn es noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission gibt. Wir haben mit Dr. Wolfgang Thomas, vom Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier gesprochen.

Thomas hält eine Impfung bei Kindern mit Vorerkrankungen grundsätzlich für angeraten, glaubt aber nicht an eine grundsätzliche Empfehlung der STIKO für eine Impfung in der Altersgruppe fünf bis 11:

"Ich würde die Empfehlung geben auf das zu hören, was die STIKO sagt. In der STIKO sitzen keine dummen Leute, sondern Experten für ihren Bereich, die sich Jahrzehnte lang mit dem Thema […] auseinander gesetzt haben. […]."

Im Gespräch mit SWR1 verweist der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin darauf, dass aktuell kein Kind mit einer Covid-19-Erkrankung am Trierer Klinikum Mutterhaus behandelt wird. Grundsätzlich sind Infektionen in der Altersgruppe der fünf bis 11-jährigen relativ problemlos, so die Erfahrung des Arztes: "Infektionen in diesem Alter verlaufen, nach allem was man weiß, so harmlos, dass die im ambulanten Setting gut zu handeln sind."

Wer ist Dr. Wolfgang Thomas Dr. Wolfgang Thomas Robert Herschler, Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier Dr. Wolfgang Thomas ist seit 2012 Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie, pädiatrische Intensivmedizin und Kinderpneumologie im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier.

Auch im Bezug auf das Thema Long-Covid, also die Langzeitfolgen, die aus einer Corona-Infektion resultieren können, beruhigt Dr. Wolfgang Thomas. Unter anderem sei es schwer zu definieren, was genau der Auslöser für ein Long-Covid-Syndrom bei Kindern sei: "Es wird viel spekuliert, dass die ganzen Lockdown-Maßnahmen bei den Kindern und Jugendlichen dazu geführt haben, dass sie solche Symptome entwickeln, unabhängig davon, ob sie eine Covid-Infektion hatten oder nicht. Und das klingt für mich relativ plausibel, weil das Loslösen von der sozialen Teilhabe mindestens genauso problematisch ist, wie das Virus selber."