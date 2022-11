Dr. Ana Barreiros: "Die Wartezeit für eine Niere beträgt bis zu 10 Jahre"

Betroffene warten und hoffen auf das (über-)lebenswichtige Organ, doch an Spendern mangelt es. Wieso und was dagegen getan werden kann, weiß Dr. Ana Paula Barreiros von der Deutschen Stiftung Organtransplantation.

SWR1: Sie bringen gespendete Organe und Organempfänger für die Bereiche Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen zusammen. Wie lange muss man derzeit auf ein Spenderorgan warten?

Dr. Ana Paula Barreiros: Es ist wirklich hochdramatisch. Aktuell wartet man beispielsweise für eine Niere bis zu zehn Jahre. Das ist oft einfach viel zu lang. Man muss sich überlegen: zehn Jahre Dialyse, dreimal pro Woche, fünf Tage Blutwäsche. Das ist wirklich sehr dramatisch für die Menschen und natürlich oft so, dass das Organ nicht rechtzeitig kommt.

Es gibt lange Wartezeiten bis es tatsächlich zur Transplantation eines Organs kommt. picture-alliance / Reportdienste dpa/KEYSTONE | Martial Trezzini

SWR1: Wie viele Patienten erleben eine solche Transplantation nach langer Wartezeit nicht mehr, weil sie vorher versterben?

Dr. Barreiros: Das ist von Organ zu Organ unterschiedlich. Aber es ist tatsächlich so, dass wir aktuell bei Herzen und bei Lebern bis zu 30 Prozent Sterblichkeitsrate auf der Warteliste in Deutschland haben.

SWR1: Das Problem ist ja kein neues. Wir reden schon jahrelang über das Problem, dass es zu wenige Organe gibt und dass es zu wenige Menschen gibt, die bereit sind, Organe zu spenden. Was müsste sich da aus ihrer Sicht ändern?

Dr. Barreiros: Ich denke, wir brauchen in Deutschland tatsächlich eine Kultur der Organspende. Wir müssen ganz offen, ganz transparent auf die Menschen zugehen. Jeder sollte in seinem Leben für sich selbst einmal entscheiden: Möchte ich meine Organe spenden oder möchte ich sie nicht spenden, um unter anderem auch die Last auf die Angehörigen zu verringern. Denn die sind in Deutschland immer noch diejenigen, die in 70 Prozent der Fälle entscheiden, ob Organe von einem geliebten Menschen, der gerade verstorben ist, gespendet werden oder nicht.

SWR1: Ist es auch so, dass die Menschen sich mit der Organspende deshalb nicht auseinandersetzen wollen, weil es letztendlich dann auch um den eigenen Tod geht?

Dr. Barreiros: Es ist so, dass sich natürlich niemand von uns gerne mit seinem mit seinem Sterben, seinem Tod auseinandersetzen möchte. Andererseits gibt es aber immer mehr Menschen, die Patientenverfügungen verfassen. Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Gelegenheit, sich auch in dem Rahmen einmal über die Organspende Gedanken zu machen. Würde ich das machen oder nicht? Und noch mal mein Appell: Einmal im Leben sollte man sich, gerade wenn es einem gut geht, darüber Gedanken machen. Damit die Angehörigen in dem Moment, wenn es dazu kommt, dass man Organspender werden kann, wirklich das Richtige tun und wissen, was mein geliebter Mensch hätte haben wollen.

Das Interview führte Hanns Lohmann.