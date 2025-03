In stressigen Zeiten kann eine ausgewogene Ernährung oft zu kurz kommen. Dr. Julia Fischer weiß, welche Lebensmittel besonders wichtig für unsere Gesundheit sind und wie wir sie in unseren hektischen Alltag einbauen können.

Rolle von Ballaststoffen in der Ernährung – die unsichtbaren Helfer für Darm und Immunsystem

SWR1: Welche Lebensmittel stecken denn hinter diesen kleinen Helfern – sind es Obst, Nüsse und Gemüse?

Julia Fischer: Ganz genau, das sind die kleinen Helfer – nämlich die Ballaststoffe. Die stecken in Gemüse, in Obst, in Vollkornprodukten, in Hülsenfrüchten. Also überall da, wo Naturfasern drinstecken. Das sind die Ballaststoffe, die wir eigentlich nicht verdauen können, die unsere Darmbakterien jedoch lieben. Diese verstoffwechseln die und produzieren dann wiederum Stoffe und Fettsäuren, die sowohl für unser Immunsystem als auch für unsere Psyche gut sind.

Wie Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung die Gesundheit fördern

SWR1: Omega-3-Fettsäuren gelten als wahre Gesundheitsbooster. In welchen Lebensmitteln sind sie enthalten?

Fischer: Omega-3-Fettsäuren stecken in Lein- und Chiasamen, in vielen Nüssen, aber auch in verschiedenen Ölen, wie beispielsweise in Raps-, Lein- oder Walnussöl und in fettem Fisch. Wenn man keinen Fisch isst, sollte man ihn zum Beispiel mit Algenöl ersetzen. Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel braucht man höchstens, wenn man wirklich weder Fisch noch Algenöl zu sich nimmt.

Ernährung im stressigen Alltag: Meal Prep kann helfen

SWR1: Wie kann man in stressigen Phasen im Job und Privatleben sicherstellen, dass die gesunde Ernährung nicht zu kurz kommt?

Fischer: Das Beste ist, man plant im Voraus, damit man immer etwas Gesundes da hat. Dass man sich abends schon etwas vorbereitet, wenn man weiß, der nächste Tag wird anstrengend und stressig. Das kann eine Box sein [...] mit gesunden Snacks wie Karotten oder dass man sich Müsli vorbereitet, das man mitnehmen kann. Es geht darum, dass man auch in solchen Situationen etwas griffbereit hat, was einem guttut. [...] Diese Zeit fürs Meal preppen muss man sich nehmen. [...]

Ein Müsli im Glas zum Mitnehmen ist ein einfacher Meal-Prep-Tipp im stressigen Alltag. Joghurt und Müsli nach Wahl mit knackigen Nüssen und Obst kombinieren – reich an Ballaststoffen und mit gesunden Milchsäurebakterien der perfekte Genuss für gesunde Ernährung zwischendurch. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Food Collection | Yeromenko, Olena

Ernährung und ihre Wirkung auf die Stimmung

SWR1: Was hilft der Seele an einem Tag, an dem einfach nichts so richtig läuft?

Fischer: Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass es ab und zu auch mal das Stück Schokolade oder Schoko-Soufflé sein muss. Das möchte ich auf gar keinen Fall verbieten. Aber generell muss man sagen, tut uns doch eine wirklich abwechslungsreiche, vitaminreiche, ballaststoffreiche Ernährung gut.

Ich glaube, das spürt man auch, wenn man sich satt gegessen hat an etwas, was wirklich gesund ist und dem Körper guttut. Das macht auch gute Laune und wenn man das noch ein bisschen bunt anrichtet, macht das auch Spaß. [...] Gerne auch Probiotika wie zum Beispiel Kefir, Buttermilch oder Kimchi in die Ernährung einbauen. Das sind Dinge, die tun uns und unseren Darmbakterien gut und das spürt man auch an der Stimmung.