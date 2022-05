per Mail teilen

Wir sprechen über Vielfalt in Beziehungen, Vielfalt in der Liebe. Geschlecht, sexuelle Ausrichtung, Nationalität, Religion, körperliche Beeinträchtigungen - all das sollte heutzutage keine Rolle mehr spielen. Der Alltag aber heißt allzu oft Diskriminierung. Wir sprechen mit einer schwarzen Autorin, stellen ein Paar mit zwei Nationalitäten vor und zeigen, dass auch ein Körper mit Prothesen lebens- und liebenswert ist.