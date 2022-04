"Das Smartphone ist eigentlich das sicherste Gerät"

per Mail teilen

Die Pandemie hat die Digitalisierung ein großes Stück vorangetrieben, digitale Prozesse laufen auf Hochtouren und Homeoffice sowie Video-Konferenzen sind an der Tagesordnung für viele Beschäftigte. Doch auch den privaten Alltag durchdringen digitale Prozesse wie Online-Banking. Um älteren Menschen ihre Fragen rund um das Thema Computer und Handy zu beantworten, gibt es in Rheinland-Pfalz ehrenamtliche Digitalbotschafter.

Hans-Peter Pesch aus Bernkastel-Wittlich ist ehrenamtlicher Seniorentrainer und ein sogenannter Digitalbotschafter. Das bedeutet, er hilft älteren Menschen bei Fragen rund um Computer und Smartphone.

Online-Banking, Router, Digitale Sitzung

Was bedeutet es, wenn der drehende Kringel einfach nicht weggeht vom Display? Wie gefährlich ist Online-Banking? Und was ist eigentlich ein Router? Das sind drei von vielen Fragen, die Hans-Peter Pesch in seinen Kursen beantwortet.

Hanns Lohmann hat im Interview mit Hans-Peter Pesch über seine Arbeit gesprochen. Dort erklärt der Digitalbotschafter auch, warum er das Smartphone für das sicherste Gerät hält - deutlich sicherer als zum Beispiel Windows-Computer.