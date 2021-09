Die Welt der Bordeaux-Weine

per Mail teilen

"Redet doch mal über Bordeaux-Weine!" - Diese Bitte hat Dominik Bartoschek und den SWR1-Weinmann Werner Eckert zuletzt erreicht. Deswegen haben sie Heiner Lobenberg eingeladen, einen der bekanntesten Weinhändler Deutschlands und ausgewiesener Bordeaux-Kenner. Mit ihm reden sie in dieser Episode von "Trocken bis lieblich - Weinwissen für Alle" ganz ausführlich über die Weine aus dem wohl bekanntesten Anbaugebiet Frankreichs: Was sollten Einsteiger über Bordeaux-Weine wissen? Und was unterscheidet den drei-Euro-Bordeaux vom Discounter von der 1000-Euro-Flasche aus dem Sortiment des Weinhändlers?