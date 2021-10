Die Zahl der Corona-Infizierten steigt wieder massiv an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind nur knapp 67 Prozent der Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Die meisten Ungeimpften bleiben bei ihrem „Nein!“ zur Impfung. Das zeigt eine Meinungsumfrage. Krankenhausärzte befürchten, dass in zwei Wochen doppelt so viele Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen wie aktuell.