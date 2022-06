Die Sommerwelle rollt an

Viele Menschen treffen, meistens ohne Maske: Das hat Auswirkungen. Seit Ende Mai steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an. Das merken zurzeit vor allem die Hausärzte.

"Die Welle baut sich wieder auf, aber es hat in den Praxen auch nie Ebbe geherrscht - Wir hatten seit Jahresbeginn gut zu tun", sagt Dr. Barbara Römer. Sie ist Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Ärzteverbandes und hat eine eigene Praxis in Saulheim. Der Grund dafür liegt aus ihrer Sicht in der abgeschafften Maskenpflicht. Außerdem hätten die Bürger einen Nachholbedarf an Sozialkontakten.

Weniger PCR-Tests, Inzidenzen nicht aussagekräftig

"Die Leute kommen mit mehreren positiven Tests. Die Sensitvität bei den Schnelltests ist bei Omikron so hoch, dass, wenn die Patienten mit typischen Symptomen einer Corona-Infektion kommen, die Diagnose für uns gesichert ist", erklärt Dr. Römer, wieso sie zurzeit kaum noch PCR-Tests durchführt.

Da in die offiziellen RKI-Statistik mit den täglichen Fallzahlen nur positive PCR-Tests aufgenommen werden, sei die Statistik schon seit zwei bis drei Monaten nicht mehr aussagekräftig.

Drei Forderungen für Herbst und Winter

Die Ärztin hat drei zentrale Forderungen an die Politik: "Wir brauchen wieder die telefonischen Krankmeldungen, dann brauchen wir eine sehr gute Impfkampagne. Und wir ziehen bitte alle wieder in den Monaten von September bis April in Innenräumen die Maske an.